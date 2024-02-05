تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم

تستضيف الرياض منافسات كأس (6Kings Slam) للتنس في أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة بين ستة من أشهر لاعبي العالم وعلى رأسهم الماتادور الإسباني رافائيل نادال، بالإضافة لنوفاك دجوكوفيتش الأكثر تتويجا ببطولات الجراند سلام.

وكشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن إقامة البطولة في أكتوبر المقبل ضمن موسم الرياض 2024.

ويشارك كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال ومواطنه كارلوس ألكارازا بجانب كل من دانييل مديفيديف وجانيك سينر المتوج بلقب أستراليا المفتوحة هذا العام وأخيرا هولجر رون الموهبة الدنماركية.

ويتصدر نوفاك دجوكوفيتش التصنيف العالمي للعبة التنس وحصد 24 لقبا من البطولات الكبرى "جراند سلام".

ويحافظ دجوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي منذ 410 أسبوعا ويسبق أقرب منافسيه بـ 100 نقطة.

بينما رافائيل نادال سبق له تحقيق 22 لقبا من ألقاب الجراند سلام وحقق 92 لقبا فرديا طوال مسيرته.