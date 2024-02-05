مدرب بيراميدز القادم - بطل كرواتيا عانق دوري الأبطال قبل تجاربه العربية.. من هو كرونوسلاف يورشيتش؟

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

يورسيتش

يقترب بيراميدز من الإعلان عن مدربه الجديد، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدرب السابق لمنتخب السعودية والنصر السعودي وكذلك الإماراتي.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن قيادة بيراميدز.

وإليكم تفاصيل جهازه الفني المنتظر.. فمن هو كرونوسلاف يورشيتش؟

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المدرب الكرواتي يبلغ من العمر 54 عاما، وبدأ مسيرته عام 2005 في نادي بولا، ثم تولى قيادة سلافين بيلوبو في 2007.

ومنذ 2009 تولى قيادة دينامو زغرب في ولاية أولى حتى 2010، ثم درب لوكومتيفا لشهرين بين مارس ومايو 2011، ثم عاد لزغرب مباشرة حتى ديسمبر 2011.

واتجه هذه المرة لتولي منصب المدرب المساعد لكرواتيا تحت قيادة إيجور ستيماتش بين يوليو ونوفمبر 2012، قبل أن يعود للمرة الثالثة إلى زغرب الذي استمر معه حتى أغسطس 2013.

وفاز المدرب بالدوري الكرواتي 2008-2009 و2009-2010 و2012-2013 وكأس كرواتيا 2009 وكأس السوبر الكرواتي 2013 مع دينامو زغرب.

كما قاد دينامو زغرب لبلوغ دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2011-2012، وخسر جميع المباريات الستة أمام أياكس وليون وريال مدريد، بينها 4-0 أمام أياكس و6-2 أمام مدريد و7-1 أمام ليون.

وفي أغسطس 2015 اتجه لقيادة ماريبور السلوفيني واستمر معه حتى فبراير 2016.

وفي الموسم التالي اتجه يورشيتش لقيادة أضنة سبور التركي في أغسطس 2016، واستمر معه لـ 12 مباراة حتى رحل في ديسمبر 2016.

التجربة الأولى في الوطن العربي بدأت في 2017 مع منتخب السعودية حيث تولى منصب رئيس تطوير الناشئين في الاتحاد السعودي، وقاد المنتخب خلال كأس الخليج 2017 "خليجي 23"، وخرج من دور المجموعات بفوز على الكويت 2-1 وتعادل سلبي مع الإمارات وخسارة أمام عمان 2-0.

وفي فبراير 2018 اتجه الرجل لقيادة النصر السعودي في تجربة استمرت لـ 8 مباريات فقط لتنتهي في صيف العام ذاته، ويتجه بعدها إلى بني ياس الإماراتي، حيث استمر معه لموسم 2018-2019.

بعد ذلك في أكتوبر 2019 تولى يورشيتش قيادة النصر الإماراتي، وحقق معه أول بطولة في الوطن العربي وهي كأس الدوري الإماراتي، حتى انتهت التجربة في فبراير 2021 بسبب تراجع النتائج في الدوري.

ملامح الخطة

طوال مسيرته اعتمد يورشيتش على خط الدفاع الرباعي بعدة أشكال، منها 4-2-3-1 و4-4-2 الماسية و4-4-2 و4-1-4- و4-1-3-2.

مع النصر السعودي حافظ على نفس النهج، بينما شهدت تجربته مع النصر الإماراتي ظهور 3-4-3 لبعض الوقت.

مع ماريبور كانت الغلبة لـ 4-3-2-1، بينما تمسك مع أضنة سبور بـ 4-2-3-1، وهي التي اعتاد عليها باتشيكو في وجود عبد الله السعيد الذي انتقل مؤخرا إلى نادي الزمالك.

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