تعيين أمير توفيق كمدير تنفيذي لشركة الأهلي.. ومروان النايب للتعاقدات

أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم تعيين أمير توفيق في منصب المدير التنفيذي للشركة وتركه منصب كمدير للتعاقدات.

وكشف عدلي القيعي أن أمير توفيق أصبح المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بشكل رسمي، بعدما تولى المنصب بشكل مؤقت في الفترة الماضية رفقة منصبه السابق كمدير للتعاقدات.

وبعد تصعيد أمير توفيق لمنصب المدير التنفيذي وتركه منصبه، قرر الأهلي تعيين مروان النايب في منصب مدير التعاقدات في النادي.

وقال عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: "وقت تعيين أمير توفيق في شركة الكرة للأهلي كانت الرغبة تعينه في منصب المدير التنفيذي للشركة لكنه وقتها لم يكن اكتسب الخبرة اللازمة، ولذلك تم تعيينه كمدير للتعاقدات وقائم بأعمال المدير التنفيذي والآن أصبح على دراية كاملة بالشركة".

وأضاف "جاء الوقت لتخيير أمير توفيق بين منصب واحد من مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الكرة، وهو اختار المدير التنفيذي لأنه بالتأكيد يريد تقلد منصب أعلى ولن يستمر دائما في منصب مدير التعاقدات".

وواصل "أمير توفيق حاليا هو المدير التنفيذي ومن مسؤوليته إدارة التعاقدات والمتابعة والإدارة التجارية والتسويق وغيرها من الإدارات هو المسؤول عنها".

وأوضح "كنا نبحث عن مدير تعاقدات جديد ولم يشغلنا أن يكون لاعب سابق ولكن كنا نبحث عن شخص به صفات ومهارات خاصة تتيح له تولي هذا المنصب وتم الاستقرار على تعيين مروان النايب".

وأشار "أمير توفيق تعرض للكثير من الظلم خلال تواجده في منصب مدير التعاقدات".

وواصل "غير مسموح لـ مروان النايب الظهور في الإعلام بأي شكل من الأشكال إلا بإذن من شركة الكرة".

وأتم تصريحاته "هذا ما كان يحدث أيضا مع أمير توفيق الذي كان يعمل في صمت وفي النهاية يخرج المسؤول عن التحدث من الأهلي للظهور في الإعلام والكشف عن تفاصيل الصفقات".

من هو مروان النايب

عمل مروان النايب في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية وشغل منصب مدير الكرة ومدير التسويق في عدة أندية.

كما حصل مروان النايب في إنجلترا على عدة دورات دراسية في مجال التسويق والتعاقدات والتفاوضات الخاصة بكرة القدم.

وكان أيضا مديرا عاما لشركة ميكروسوفت مصر.