خبر في الجول - الزمالك يتعاقد مع مهاجم دجلة

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 23:02

كتب : إبراهيم رمضان

محمد سامح

أجرى نادي الزمالك صفقة جديدة لدعم قطاع الناشئين.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تعاقد مع محمد سامح مهاجم وادي دجلة.

اللاعب من مواليد 2003 ويجيد اللعب أيضا على الجناح الأيسر.

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وتمت الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع.

وكان سامح من هدافي بطولة الجمهورية في الموسم الماضي.

وتم قيد اللاعب بالفعل وسيشارك مع فريق الناشئين بالنادي الأبيض.

وأجرى الزمالك مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة، وأعلن من خلاله تجديد وتوثيق عقود 48 لاعبا من الناشئين في مختلف الفئات العمرية.

آخر هؤلاء اللاعبين كان أحمد عبد الرحيم إيشو الذي كان عقده ينتهي في يونيو المقبل، والذي جدد عقده لـ 4 اعوام ونصف.

الزمالك الدوري المصري محمد سامح وادي دجلة
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