أمم إفريقيا - الثالثة في البطولة.. أمين عمر يدير مواجهة جنوب إفريقيا ضد نيجيريا

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على اختيار أمين عمر لإدارة مواجهة جنوب إفريقيا ضد نيجيريا.

ويلعب منتخبا جنوب إفريقيا ونيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

وتعتبر تلك هي المباراة الثالثة التي يدير فيها أمين عمر مواجهة بالنسخة الحالية من أمم إفريقيا.

وتقام مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بعد غدا الأربعاء في نصف نهائي أمم إفريقيا.

بينما طرفا المباراة الأخرى كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

وأدار أمين عمر مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والتي انتهت بفوز الفريق الإيفواري بهدفين دون مقابل.

كما قاد أمين عمر مواجهة تنزانيا ضد الكونغو الديمقراطية وكانت أيضا في دور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد سبعة حكام مصريين في أمم إفريقيا 2023 وهم كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة والتي سبق أن أعلنها اتحاد الكرة من قبل.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.

كما أدار محمد عادل ثلاث مباريات في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.