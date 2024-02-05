ثنائي محترف في الطائرة.. الزمالك يكشف صفقات ألعاب الصالات

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 22:39

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك صفقات الفرق الجماعية في ألعاب الصالات خلال مؤتمر صحفي.

وكشف نادي الزمالك خلال المؤتمر عن صفقات فريق كرة القدم وجوزيه جوميز المدير الفني الجديد، بالإضافة للإعلان عن صفقات الفرق الجماعية.

وشهد الإعلان عن الصفقات الكشف بشكل رسمي عن ثنائي المحترفين بالكرة الطائرة وهم الصربي ميلان كاتيتش والليبي محمد بولباية.

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وجاءت صفقات الألعاب الجماعية للزمالك في يناير كالآتي:

صفقات اليد

- عبد الله إمام

- أحمد سامح

- أحمد مجدي

- محمد مؤمن صفا

- أحمد حسن.

بالإضافة إلى مجدي أبو المجد المدير الفني الجديد للفريق.

صفقات السلة

- أدم الحلوني مواليد 2005

- بهاء رمضان مواليد 2005

- عبد الرحمن السعدني مواليد 2007

- حمزة رمضان مواليد 2008".

صفقات الطائرة

ميلان كاتيتش لاعب منتخب صربيا - فريق الطائرة رجال

محمد بولبابه لاعب منتخب ليبيا - فريق الطائرة رجال

ندى مرجان لاعبة منتخب مصر - فريق الطائرة سيدات

الزمالك كرة سلة كرة اليد الكرة الطائرة ألعاب الصالات
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