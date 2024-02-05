وفرة في خط الوسط والهجوم.. تشكيلات الزمالك المحتملة بعد الـ10 صفقات

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

صفقات الزمالك الشتوية

أصبح الزمالك يمتلك الكثير من اللاعبين في خط الوسط، وذلك بعدما تعاقد مع 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم الزمالك 10 لاعبين في مختلف المراكز وهم:

الدفاع: ياسر حمد

أخبار متعلقة:
تغيير في اللحظات الأخيرة.. في الجول يكشف كواليس تجديد إيشو مع الزمالك جوميز: أتمنى رؤية جماهير الزمالك من الملعب.. وسأفعل مثل الطباخ لبيب: سأعيد حقوق من ظلم في الزمالك.. وهذه رسالة ممدوح عباس لكم ملف مؤتمر الزمالك - تقديم عبد الله السعيد ضمن 10 صفقات.. والجهاز الفني الجديد

الوسط: زياد كمال – محمد شحاتة – سيف جعفر - أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

الهجوم: محمد عاطف – ترافيس موتيابا – مهاب ياسر

وذلك بتواجد العديد من اللاعبين في الزمالك بمختلف الخطوط.

وبعدما ضم الزمالك 6 لاعبين في وسط الملعب أصبح لدى الفريق وفرة في هذا الخط ما يتيح للمدير الفني الجديد اختيار اللاعبين الأنسب لطريقة لعبه.

ويستعرض معكم FilGoal.com التشكيلات المحتملة للزمالك بعد ضم 10 صفقات.

التشكيل الأول

المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسر حمد – محمود الونش – أحمد فتوح

الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – أحمد حمدي

الهجوم: ترافيس موتيابا – سيف الجزيري – زيزو

التشكيل الثاني

المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود علاء – أحمد فتوح

الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: شيكابالا – سامسون – زيزو

May be an image of 11 people and text

التشكيل الثالث

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح

الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – عبد الله السعيد

الهجوم: شيكابالا – سيف الجزيري – زيزو

التشكيل الرابع

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسر حمد – الونش – فتوح

الوسط: دونجا – سيف جعفر – ناصر ماهر

الهجوم: ترافيس موتيابا – ناصر منسي – زيزو

التشكيل الخامس

المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسر حمد – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

الوسط: دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - زيزو

الزمالك الدوري المصري عبد الله السعيد صفقات الزمالك
نرشح لكم
مدرب بيراميدز القادم - بطل كرواتيا عانق دوري الأبطال قبل تجاربه العربية.. من هو كرونوسلاف يورسيتش؟ تعيين أمير توفيق في منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي.. ومروان النايب للتعاقدات خبر في الجول - الزمالك يتعاقد مع مهاجم دجلة أمم إفريقيا - الثالثة في البطولة.. أمين عمر يدير مواجهة جنوب إفريقيا ضد نيجيريا تغيير في اللحظات الأخيرة.. في الجول يكشف كواليس تجديد إيشو مع الزمالك خبر في الجول - بيراميدز يتفق مع مدربه الجديد.. تفاصيل الجهاز وموعد الوصول الكرخ يعلن ضم صالح جمعة الأهلي يقرر إقامة حفل تكريم وتأبين للعامري فاروق
أخر الأخبار
تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم 14 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب بيراميدز القادم - بطل كرواتيا عانق دوري الأبطال قبل تجاربه العربية.. من هو كرونوسلاف يورسيتش؟ 24 دقيقة | الدوري المصري
تعيين أمير توفيق في منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي.. ومروان النايب للتعاقدات 33 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتعاقد مع مهاجم دجلة 59 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - الثالثة في البطولة.. أمين عمر يدير مواجهة جنوب إفريقيا ضد نيجيريا ساعة | الكرة المصرية
ثنائي محترف في الطائرة.. الزمالك يكشف صفقات ألعاب الصالات ساعة | رياضات أخرى
وفرة في خط الوسط والهجوم.. تشكيلات الزمالك المحتملة بعد الـ10 صفقات ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(3) مانشستر سيتي.. هاتريك فودين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد