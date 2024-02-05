وفرة في خط الوسط والهجوم.. تشكيلات الزمالك المحتملة بعد الـ10 صفقات

أصبح الزمالك يمتلك الكثير من اللاعبين في خط الوسط، وذلك بعدما تعاقد مع 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم الزمالك 10 لاعبين في مختلف المراكز وهم:

الدفاع: ياسر حمد

الوسط: زياد كمال – محمد شحاتة – سيف جعفر - أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

الهجوم: محمد عاطف – ترافيس موتيابا – مهاب ياسر

وذلك بتواجد العديد من اللاعبين في الزمالك بمختلف الخطوط.

وبعدما ضم الزمالك 6 لاعبين في وسط الملعب أصبح لدى الفريق وفرة في هذا الخط ما يتيح للمدير الفني الجديد اختيار اللاعبين الأنسب لطريقة لعبه.

ويستعرض معكم FilGoal.com التشكيلات المحتملة للزمالك بعد ضم 10 صفقات.

التشكيل الأول

المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسر حمد – محمود الونش – أحمد فتوح

الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – أحمد حمدي

الهجوم: ترافيس موتيابا – سيف الجزيري – زيزو

التشكيل الثاني

المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود علاء – أحمد فتوح

الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: شيكابالا – سامسون – زيزو

التشكيل الثالث

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح

الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – عبد الله السعيد

الهجوم: شيكابالا – سيف الجزيري – زيزو

التشكيل الرابع

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسر حمد – الونش – فتوح

الوسط: دونجا – سيف جعفر – ناصر ماهر

الهجوم: ترافيس موتيابا – ناصر منسي – زيزو

التشكيل الخامس

المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسر حمد – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

الوسط: دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - زيزو