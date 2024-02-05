الأهلي يقرر تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل

أعلن النادي الأهلي تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا اليوم الإثنين بمقر النادي لمناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ووافق مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه على البدء في مشروع تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وأوضح الأهلي أن ذلك سيحدث وفق أفضل الخامات والمعايير العالمية لخدمة فرق النادي المختلفة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة استضافة النادي الأهلي بطولتي إفريقيا للأندية الرجال والسيدات هذا الموسم.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إقامة نسخة الرجال خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل المقبل بالنادي الأهلي.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي إقامة منافسات السيدات خلال الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو.

ويحمل لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في النسخة الماضية فريق مولودية بوسالم التونسي.

بينما يحمل الزمالك لقب نسخة بطولة السيدات.

ويعتبر الأهلي حامل اللقب التاريخي لبطولة إفريقيا للرجال برصيد 15 لقبا.

بينما حقق النادي الأهلي 10 ألقاب على مستوى السيدات كأكثر الفريق تتويجا باللقب.