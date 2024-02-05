الأهلي يقرر تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

جمعية الأهلي العمومية

أعلن النادي الأهلي تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا اليوم الإثنين بمقر النادي لمناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ووافق مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه على البدء في مشروع تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل.

أخبار متعلقة:
الأهلي يقرر إقامة حفل تكريم وتأبين للعامري فاروق بثنائية موديست ومشاركة رضا سليم وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا تقرير جنوب إفريقي: الأهلي يستهدف موكوينا.. وصنداونز يرحب وكيل ياسر حمد لـ في الجول: الأهلي تحدث معه.. ولاعب ينتظر اللعب بجواره في الزمالك

وأوضح الأهلي أن ذلك سيحدث وفق أفضل الخامات والمعايير العالمية لخدمة فرق النادي المختلفة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة استضافة النادي الأهلي بطولتي إفريقيا للأندية الرجال والسيدات هذا الموسم.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إقامة نسخة الرجال خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل المقبل بالنادي الأهلي.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي إقامة منافسات السيدات خلال الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو.

ويحمل لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في النسخة الماضية فريق مولودية بوسالم التونسي.

بينما يحمل الزمالك لقب نسخة بطولة السيدات.

ويعتبر الأهلي حامل اللقب التاريخي لبطولة إفريقيا للرجال برصيد 15 لقبا.

بينما حقق النادي الأهلي 10 ألقاب على مستوى السيدات كأكثر الفريق تتويجا باللقب.

الأهلي محمود الخطيب صالة الأمير عبد الله
نرشح لكم
تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم ثنائي محترف في الطائرة.. الزمالك يكشف صفقات ألعاب الصالات كرة سلة - باتريك يوسف ينضم لقائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة رودل كرة طائرة - الاتحاد الإفريقي يعلن موعد استضافة الأهلي لبطولتي الرجال والسيدات تتويج جالاكتيكوس بدوري الهواة المصري فورملا 1 - لويس هاملتون ينضم إلى فيراري في 2025 كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري انتهت كرة سلة - الاتحاد (78)-(84) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز أحمر
أخر الأخبار
ياسر حمد: نستهدف إعادة الزمالك إلى القمة.. وموتيابا يكشف كيف انتقل في اللحظة الأخيرة 54 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: دفعنا 2.5 مليون دولار من أجل القيد ولدينا ثلاث قضايا.. ودور فيتوريا وأزمة كهربا ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" ساعة | الكرة المصرية
جنون فليكين وهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يقلق ليفربول بالفوز على برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم 2 ساعة | رياضات أخرى
مدرب بيراميدز القادم - بطل كرواتيا عانق دوري الأبطال قبل تجاربه العربية.. من هو كرونوسلاف يورسيتش؟ 2 ساعة | الدوري المصري
تعيين أمير توفيق كمدير تنفيذي لشركة الأهلي.. ومروان النايب للتعاقدات 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتعاقد مع مهاجم دجلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد