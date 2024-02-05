تغيير في اللحظات الأخيرة.. في الجول يكشف كواليس تجديد إيشو مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد لاعبه أحمد عبد الرحيم "إيشو".

جاء ذلك خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة، حيث قال كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي عن زيادة عدد اللاعبين المجدد عقودهم من الناشئين من 47 إلى 48.

ويأتي ما حدث منافيا لموقف اللاعب في الآونة الأخيرة، حيث كان مصرًا على عدم تجديد عقده حسبما قال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com متمسكا بالاحتراف الخارجي، ليقرر الزمالك عدم مواصلة مفاوضات التجديد.

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com ما تغير اليوم قائلا: "إيشو اتصل بعبد الواحد السيد مدير الكرة واعتذر عن فترة عدم تواجده مع الفريق وطلب منه التواجد في مؤتمر تقديم الصفقات اليوم".

وأوضح "اللاعب قال إنه لا يزال يريد الاحتراف ولكن عن طريق الزمالك وليس بالتمرد عليه، قبل أن يوقع على تجديد عقده".

وقدم الزمالك 10 صفقات جديدة لفريق كرة القدم اليوم، وهم: عبد الله السعيد وأحمد حمدي ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وياسر حمد وسيف جعفر وترافيس موتيابا وزياد كمال ومحمد شحاتة.