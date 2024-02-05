خبر في الجول - بيراميدز يتفق مع مدربه الجديد.. تفاصيل الجهاز وموعد الوصول

حسم نادي بيراميدز ملف مدربه الجديد خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز توصل لاتفاق مبدئي مع الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب السعودية والنصر السابق لتدريب الفريق.

وسيصل المدرب الجديد إلى القاهرة يوم الخميس على أقصى تقدير.

وسيضم الجهاز الفني الجديد للمدرب 3 أفراد أجانب، وهم مساعد ومعد بدني ومحلل أداء.

فيما سيعود خالد عبد الله إلى منصب مدرب حراسة المرمى في بيراميدز.

وسيستمر محمود فتح الله المدرب العام ومحمد ناجي جدو في الجهاز الفني لنادي بيراميدز.

وسبق للمدرب الكرواتي قيادة منتخب السعودية في 2017، والنصر السعودي في 2018، وبني ياس والنصر الإماراتي وفاز مع الأخير بكأس الدوري الإماراتي عام 2020.

أما مع دينامو زغرب فاز بالدوري الكرواتي 3 مرات، وكأس كرواتيا والسوبر الكرواتي مرة واحدة.

وكان بيراميدز قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الفريق وإسناد المهمة مؤقتا لمحمود فتح الله المدرب العام.