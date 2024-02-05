الكرخ يعلن ضم صالح جمعة

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

صالح جمعة مع الإسماعيلي أمام المصري

أعلن نادي الكرخ العراقي ضم صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف النادي العراقي عن وصول البطاقة الدولية اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يصل صالح جمعة إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إتمام إجراءات السفر.

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وأعلن الإسماعيلي صباح اليوم إنهاء تعاقده مع صالح بالتراضي بعد إنهاء كافة مستحقاته.

وعلم FilGoal.com أن هيثم شعبان مدرب الكرخ قد طلب التعاقد مع صالح جمعة واتفق النادي مع اللاعب على كل شيء.

صاحب الـ 30 عاما انضم للإسماعيلي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

وخلال موسمين شارك جمعة في 18 مباراة بقميص الإسماعيلي وصنع خلالها ثلاثة أهداف.

ولم يلعب صالح سوى 5 مباريات مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم.

الإسماعيلي كان هو الفريق السادس خلال مسيرة صالح جمعة.

ويحتل الكرخ حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

الإسماعيلي صالح جمعة الكرخ
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