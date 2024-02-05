الأهلي يقرر إقامة حفل تكريم وتأبين للعامري فاروق

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم تكريم وتأبين العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الذي توفي يوم 26 يناير الماضي.

وكشف الأهلي أن التأبين يأتي تقديرا من مجلس الإدارة لما قدمه الفقيد لوطنه وللنادي وللرياضة المصرية وعرفانًا بحجم إخلاصه وعطائه على مدى سنوات طويلة.

وحرص المجلس في بداية اجتماعه اليوم على الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح العامري فاروق.

وأشاد الخطيب بالدور الكبير للفقيد، الذي كان نموذجًا للمسؤولية والحرص على مصلحة وطنه وخدمة ناديه.

وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.

وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.

قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.

وأعلن الأهلي الحداد ثلاثة أيام عقب رحيل العامري.