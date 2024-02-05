جوميز: أتمنى رؤية جماهير الزمالك من الملعب.. وسأفعل مثل الطباخ

أعرب جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع جوزيه جوميز على عقد لتولي تدريب الفريق الأبيض، لمدة موسم ونصف، ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة: "سعيد بتواجدي هنا، أولا حين نتحدث عن الزمالك هناك شغف عظيم حيث نتذكر الملاعب الممتلئة والجماهير التي تدفع اللاعبين وهذا ما أود أن أراه مجددا".

وتابع "أحيي الجهود المبذولة وأعد الجماهير بإسعادهم وكذلك مجلس الإدارة وسنخرج فريقا جيدا بالدمج بين اللاعبين القدامى والجدد".

وكشف المدرب البرتغالي "في المطبخ يحتاج الطباخ للمسة أخيرة من الملح، لدينا كوادر جيدة وسنمنحها هذه اللمسة".

واختتم جوميز تصريحاته "لكنني أحتاج لمساعدة الإدارة وسأخرج كل ما لدى اللاعبين للفوز بالبطولات".

وأصبح جوميز سادس برتغالي يتولى تدريب الأبيض عبر تاريخه بعد كل من: نيلو فينجادا ومانويل كاجودا وجايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأجوستو إيناسيو.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد، ثم بدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

يذكر أن جوزيه جوميز (53 عاما) تولى عدة أندية أوروبية وعربية سابقا، حيث بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينات من عمره، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجددا في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.