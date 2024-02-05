التاسعة والعاشرة.. الزمالك يعلن ضم زياد كمال ومحمد شحاتة

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 20:48

كتب : إبراهيم رمضان

محمد شحاتة - منتخب مصر الأولمبي

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع كل من زياد كمال لاعب وسط إنبي، ومحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ومنتخب مصر الأولمبي.

محمد شحاتة

النادي : الزمالك

زياد كمال

النادي : إنبـي

إنبـي
الزمالك

وجاء إعلان الزمالك خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة لفريق كرة القدم بحضور حسين لبيب رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وسبق وأعلن الزمالك عن التعاقد مع كل من عبد الله السعيد وأحمد حمدي ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وياسر حمد وسيف جعفر وترافيس موتيابا.

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كما تعاقد الزمالك قبل أيام مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للأبيض.

وقال حسين لبيب في المؤتمر: "الأهم أننا تمكننا من إخضاع كافة قطاعات النادي للعمل المؤسسي بالكامل كما سبق ووعدنا. الآن الزمالك لا يديره أفراد أو عائلة بل كمؤسسة يخضع الجميع لقواعدها".

وأضاف "سأعيد حقوق الناس الذين ظلموا وأولهم ممدوح عباس (رئيس النادي السابق) فهو واحد من أفضل الشخصيات التي تواجدت في النادي بآخر 50 عاما وتم تشويه اسمه وصورته وهو قدم للنادي أكثر منا ويمكنني مواجهة أي شخص بذلك".

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