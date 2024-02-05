دايلي ميل: تشيلسي يتجه لعودة لامبارد في دور مختلف

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 20:35

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يتجه نادي تشيلسي إلى عودة أسطورته فرانك لامبارد لتدريب الفريق النسائي.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن المدير الفني الإنجليزي يعتبر هو الأقرب لتولي تدريب فريق السيدات خلفا لإيما هايس المدربة الحالية.

ولم يسبق للامبارد العمل كمدير فني لفريق نسائي من قبل في مسيرته التدريبية.

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وأوضحت الصحيفة أن هايس تستعد للرحيل لتدريب إلى الفريق النسائي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل.

ودربت هايس فريق تشيلسي لمدة 12 عاما متتالية.

وتوجت هايس بـ15 بطولة رفقة البلوز.

وتولى لامبارد تدريب فريق تشيلسي للشباب في موسم 2017-2018.

وانتقل لامبارد لتدريب فريق دربي كاونتي من 2018-2019 حتى 2019-2020.

وعاد لتشيلسي لكن لتدريب الفريق الأول من 2019-2020 وحتى 2020-2021.

بالإضافة إلى إيفرتون الذي دربه لمدة عام قبل أن يدرب تشيلسي مرة أخرى لكن كمدرب مؤقت في الموسم الماضي.

وتوج أسطورة تشيلسي كلاعب بـ3 مرات دوري إنجليزي، و4 كأس اتحاد الإنجليزي، ومرتين كأس الدرع الخيرية، ومرة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا فرانك لامبارد
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