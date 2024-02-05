ملف مؤتمر الزمالك - تقديم عبد الله السعيد ضمن 10 صفقات.. والجهاز الفني الجديد

قدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمؤتمر نادي الزمالك لتقديم صفقاته الجديدة.

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تقديم صفقات الكرة

10- عبد الله السعيد - الرقم 19

9- ناصر ماهر - الرقم 22

8- أحمد حمدي - الرقم 5

7- سيف فاروق جعفر - الرقم 21

6- تقديم محمد شحاتة في المؤتمر والكشف عن الفيديو للمرة الأولى - الرقم 17

5- تقديم زياد كمال في المؤتمر والكشف عن الفيديو للمرة الأولى

4- تقديم ياسر حمد - الرقم 3

3- تقديم مهاب ياسر - الرقم 26

2- تقديم محمد عاطف - الرقم 27

1- تقديم صفقة الأوغندي فرانسيس موتيابا - الرقم 40

تقديم المدرب جوزيه جوميز

جوزيه جوميز: سعيد بتواجدي هنا. أولا حين نتحدث عن الزمالك هناك شغف عظيم حيث نتذكر الملاعب الممتلئة والجماهير التي تدفع اللاعبين وهذا ما أود أن أراه مجددا.

أحيي الجهود المبذولة وأعد الجماهير بإسعادهم وكذلك مجلس الإدارة وسنخرج فريقا جيدا بالدمج بين اللاعبين القدامى والجدد.

جوميز: في المطبخ يحتاج الطباخ للمسة الأخيرة من الملح.. لدينا كوادر جيدة وسنمنحها هذه اللمسة ولكني أحتاج لمساعدة الإدارة وسأخرج كل ما لدى اللاعبين للفوز بالبطولات.

الزمالك يكشف عن زيادة تعاقدات الكرة من 47 إلى 48 بتجديد عقد أحمد عبد الرحيم إيشو.

أحمد سليمان يدعو الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح المشجعين الـ 20 في أحداث الدفاع الجوي.

صفقات اليد

مجدي أبو المجد المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك: أشكر مجلس الإدارة على خوضهم للتحدي الكبير. الصعوبات كانت واضحة للكل.

الصفقات الجديدة لفريق كرة اليد: عبد الله إمام وأحمد سامح وأحمد مجدي ومحمد مؤمن صفا وأحمد حسن.

صفقات السلة

طارق السعيد رئيس جهاز السلة: يتم العمل على الاهتمام بقطاع الناشئين، بالرغم من أنني توليت المهمة في فترة صعبة بعد غلق باب القيد. هناك محترف سينضم لفريق كرة السلة قبل بداية الدور الثاني للدوري

صفقات السلة: أدم الحلوني مواليد 2005، وبهاء رمضان مواليد 2005 ، وعبد الرحمن السعدني مواليد 2007، وحمزة رمضان مواليد 2008".

صفقات الطائرة

ميلان كاتيتش لاعب منتخب صربيا - فريق الطائرة رجال

محمد بولبابه لاعب منتخب ليبيا - فريق الطائرة رجال

ندى مرجان لاعبة منتخب مصر - فريق الطائرة سيدات

أحمد مصطفى رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك: استراتيجية مجلس الإدارة هي الاهتمام باللاعبين الناشئين، وتم التركيز على استقطاب مدربين من أبناء النادي لتطوير قطاع الناشئين.

مصطفى: تم تدعيم فرق الكرة الطائرة بلاعبين صغار السن، من أجل الاعتماد عليهم لفترة أطول، وسنستمر في سياسة تصعيد اللاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول. الزمالك توج بالدوري والكأس في أخر 3 سنوات ونسعى للحفاظ على نفس المستوى.

الكلمات الافتتاحية

هشام نصر: كرة القدم هي واجهة النادي، وتم العمل على حل كافة أزمات الكرة بجانب تدعيم الألعاب الأخرى، خاصة وأن النادي خسر من قبل قاعدة ناشئين كبيرة في كل الألعاب.

هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والجماهير لا تقبل بالمركز الثاني.

لبيب: هذه الكلمة على لسان ممدوح عباس لأنه مريض: أتابع الجهود التي تبذلونها ليتعافى الزمالك علما بأن هناك طريق طويل مليء بالتحديات والأصل في اجتيازها هو التكاتف لعبورها.. كما نتابع الصفقات التي أنهيتموها لتدعيم الفريق وكلي ثقة أنكم اخترتم اللاعب الصحيح في المكان الصحيح.

لبيب: سأعيد حقوق الناس الذين ظلموا وأولهم ممدوح عباس (رئيس النادي السابق) فهو واحد من أفضل الشخصيات التي تواجدت في النادي بآخر 50 عاما وتم تشويه اسمه وصورته وهو قدم للنادي أكثر منا ويمكنني مواجهة أي شخص بذلك.

لبيب: تمكننا من التعاقد مع أكثر من 70 لاعب جديد في مختلف الألعاب والفئات العمرية.

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك: الأهم أننا تمكننا من إخضاع كافة قطاعات النادي للعمل المؤسسي بالكامل كما سبق ووعدنا.. الآن الزمالك لا يديره أفراد أو عائلة بل كمؤسسة يخضع الجميع لقواعدها.

برزي: كنا نعلم جيداً بحجم التحديات التي سيواجهها مجلس الإدارة منذ بداية تسلم المجلس لإدارة النادي.

برزي: كان يهمنا في المقام الأول حل المشاكل المادية، ووضع الزمالك حاليا بعد 100 يوم أفضل من الفترات السابقة، ولم نحقق كل شيئ وطموحاتنا كبيرة، كما أن الزمالك يستحق مكانه أفضل، وسنبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية

هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث خلال المؤتمر.. وظهور المطرب هاني شاكر.

سالم: السؤال تحول من "كيف ستحلوا المشاكل"؟ إلى "كيف تمكنتم من حلها"؟

أحمد سالم المتحدث الرسمي: قرابة 100 يوم مروا كـ 100 سنة بسبب حجم المشاكل.. وكـ 100 ساعة بسبب سرعة حل المشاكل.

بداية المؤتمر