مصيلحي لـ في الجول: دعمنا بألف تذكرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف مابولولو

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 19:34

كتب : هاني العوضي

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تدعيم مجلس الإدارة بـ 1000 تذكرة لحضور مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "دعمنا حتى الآن بألف تذكرة لحضور قبل نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا، وننتظر المساندة الجماهيرية".

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وشدد "نتمنى أن تحضر السعة الرسمية للمباراة".

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري "لدينا مباراة مهمة ونريد الحصول على بطولة وبالفعل نحن قريبين جدا منها، وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين".

وكشف مصيلحي "غياب مابولولو عن المباراة بالتأكيد سيؤثر على هجوم الفريق، لكننا ثقة في اللاعبين المتواجدين".

واختتم رئيس الاتحاد السكندري تصريحاته "حاولنا لحاق مابولولو بالمباراة لكننا لم نستطع نظرا لأن رئيس أنجولا سوف يكرم المنتخب ومن الصعب لحاقه بالمباراة".

وسجل مابولولو ثلاثة أهداف خلال النسخة الجارية من أمم إفريقيا خلال خمس مباريات.

وانتهى مشوار أنجولا في ربع نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون مقابل.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث بمسابقة الدوري برصيد 18 نقطة من تسع مباريات خاضهم الفريق.

ونجح مابولولو في تسجيل ستة أهداف هذا الموسم وبفارق هدف وحيد عن الثنائي أحمد بلحاج ومصطفى زيكو هدافي الدوري.

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