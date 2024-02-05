بعد 18 عاما.. ريليفو: برشلونة يقرر عدم تجديد عقد روبيرتو

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

قرر نادي برشلونة عدم تجديد سيرجي روبيرتو قائد الفريق ورحيله نهاية الموسم الحالي بعد 18 عاما رفقة الفريق الكتالوني وسيخبره بذلك ديكو المدير الرياضي للنادي.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن إدارة النادي الإسباني قررت عدم تجديد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بالرغم من رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في تجديد عقده.

وأفادت الصحيفة أن بإعلان تشافي رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم الجاري فسيكون روبيرتو هو أول الراحلين عقب انتهاء حقبة المدير الفني الإسباني.

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وحسب الصحيفة فاللاعب الإسباني كان أكثر من تأثر برحيل تشافي وقدم اعتذاره له بسبب مستوى الفريق والنتائج الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن روبيرتو تحدث مع تشافي وحاول أن يجعله يتراجع عن قراره بالرحيل لكن لم ينجح الأمر.

وانضم روبيرتو إلى شباب برشلونة في عام 2006 قادما من خيمناستيك دي تاراجونا واستمر حتى الآن.

وتوج روبيرتو بالدوري الإسباني 7 مرات، و6 مرات كأس ملك إسبانيا، و5 مرات السوبر الإسباني، ومرة كل من السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ومرتين دوري أبطال أوروبا.

برشلونة الدوري الإسباني سيرجي روبيرتو تشافي هيرنانديز
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