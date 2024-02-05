الثامنة.. الزمالك يعلن ضم أحمد حمدي

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 19:01

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد حمدي - مونتريال

أعلن نادي الزمالك التعاقد رسميا مع أحمد حمدي لاعب الوسط وذلك بعد نهاية تعاقده مع مونتريال الكندي.

ويعد أحمد حمدي هو سابع صفقة يبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق حمدي في الانضمام للزمالك كل من عبد الله السعيد ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وياسر حمد وسيف جعفر وترافيس موتيابا.

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وكشف حسام حمدي وكيل أحمد حمدي تفاصيل انضمام اللاعب لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال وكيل أحمد حمدي عبر قناة صدى البلد: "المفاوضات بدأت مبكرا مع حسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد عضو مجلس الإدارة، وانتظرنا فتح باب القيد، والمفاوضات لم تأخذ وقتا مع اللاعب".

وأضاف "هذه خطوة جيدة لأحمد بعد موسمين ونصف في الدوري الأمريكي رفقة مونتريال، رأينا أن عودته عبر الزمالك ستضع اسمه على الخريطة مرة أخرى في مصر".

وأكمل "كل اللاعبين الذين انضموا جيدين وستكون المنافسة شريفة والملعب سيحكم".

وأردف "حمدي سينضم للزمالك يوم الإثنين المقبل خلال المؤتمر الصحفي وسيبدأ التدريب يوم الثلاثاء المقبل".

وأتم "لم يحصل أي تواصل من جانب الأهلي لعودة أحمد حمدي، وشرف له ارتداء قميص أكبر قطبين في إفريقيا".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك اقترب من الوصول إلى اتفاق مع أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ولعب حمدي 18 مباراة مع الفريق الأول للنادي الأهلي

وسجل 3 أهداف قبل رحيله في يناير 2019 لصفوف الجونة الذي خاض معه 42 مباراة وسجل 7 أهداف.

وخاض حمدي تجربته الاحترافية مع مونتريال الذي يشارك في منافسات الدوري الأمريكي في يناير 2022.

ولعب أحمد حمدي بصفوف مونتريال 53 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

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