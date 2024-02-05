كرة سلة - باتريك يوسف ينضم لقائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة رودل

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

شهدت قائمة منتخب مصر الأولى لرجال كرة السلة تحت قيادة هنريك رودل، تواجد باتريك يوسف.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة قد أعلن عن التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الشهر الماضي.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري والمقرر إقامتها في مصر.

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، فتح باب التسجيل لوسائل الإعلام لحضور المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 23 فبراير الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مجموعة مصر والتي تضم كل من مصر وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى ومدغشقر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

عمرو الجندي - أحمد عادل دولا - أحمد أبو العلا "بيبو" - كريم حاتم - أحمد ياسر ريحان - مروان سرحان - أنس أسامة - معاذ أيمن - إيهاب أمين - مهاب ياسر - باتريك يوسف - هيثم كمال - خالد عبد الناصر - يوسف رفعت - سيف قيدار - يوسف شحاتة - يوشف شوشة - عمر طارق.

باتريك يوسف جاردنرلاعب مصري أمريكي، من أم مصرية وشارك مع منتخب مصر في كأس العالم بأغسطس الماضي.

وشارك باتريك البالغ طوله 211 سم، مع فريق ميامي هيت الأمريكي خلال الصيف الماضي، في الدوري الصيفي لكرة السلة الأمريكي (Summer League)، وهي المسابقة التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة السلة، وتجتمع فيها فرق الدوري الأمريكي للمحترفين لتجربة قوائم صيفية مختلفة بدلًا من تشكيلات الموسم المعتادة.

وسبق وأن تولى رودل قيادة الاتحاد السكندري في دوري الموسم الماضي.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ رودل مسيرته الاحترافية كلاعب في عام 1993 وشارك مع بلاده في أولمبياد 92 وحصد لقب أوروبا في 93.

واعتزل رودل اللعب عام 2004.

وسبق لرودل قيادة منتخب ألمانيا لمدة أربع سنوات وتأهل بالمنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وعمل روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر السابق كمساعد لرودل مع منتخب ألمانيا.

وكانت آخر محطات رودل قيادة فريق الاتحاد السكندري الموسم الماضي.

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