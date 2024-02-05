تقرير يكشف إصابة ليساندرو ومدة غيابه

أصيب ليساندرو مارتينيز مدافع فريق مانشستر يونايتد بالتواء في الرباط الجانبي من الركبة في مباراة وست هام.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه وست هام 3-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بمشاركة المدافع الأرجنتيني.

وكشفت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية أن المدافع البالغ من العمر 26 عاما سيغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف أو شهرين بسبب الالتواء في الرباط الجانبي.

وسقط مارتينيز أرضا متأثرا بالإصابة قبل أن يحاول استكمال المباراة، لكن تم استبداله عقب سقوطه مرة أخرى برفاييل فاران.

ونفت القناة أن مارتينيز يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي مثلما كان متوقعا بعد سقوطه أثناء لقاء فريقه ضد وست هام.

وأفادت القناة أن من المتوقع غياب مارتينيز عن 9 مباريات مقبلة عن مانشستر يونايتد.

وتعتبر إصابة مارتينيز هي الثانية له خلال الموسم الجاري، فالاولى أبعدته عن الملاعب لمدة 105 يوما.

وغاب لاعب أياكس السابق على إثر هذه الإصابة 22 مباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

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