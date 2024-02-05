خبر في الجول – الاتحاد السكندري يرفض التفريط في الحبيب حسن

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:47

كتب : عمرو نبيل

الحبيب حسن - الاتحاد

رغم تلقيه عرضا للرحيل في فترة الانتقالات الجارية إلا أن نادي الاتحاد السكندري يرفض التفريط في لاعبه الحبيب حسن.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري تلقى عرضا من نادي ميتاليست الأوكراني لشراء أو استعارة الحبيب حسن لاعب الفريق ومنتخب النيجر.

إلا أن بسبب اقتراب نهاية فترة القيد في مصر يرفض نادي الاتحاد التخلي عن مدافعه الأجنبي.

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وكان الاتحاد السكندري تعاقد مع الحبيب حسن في الصيف الماضي، ويجيد اللاعب الذي اللعب في مركز قلب الدفاع، وهو من مواليد 2003.

وشارك الحبيب في تصفيات كأس إفريقيا عام 2023 مع منتخب تحت 20 سنة، كما تواجد مع المنتخب الأولمبى تحت 23 سنة في كأس إفريقيا بالمغرب عام 2023، كذلك كان ضمن منتخب النيجر المحلي في كأس إفريقيا للمحليين عام 2023 بالجزائر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

الاتحاد السكندري الحبيب حسن
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