بثنائية موديست ومشاركة رضا سليم وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا
الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:27
كتب : حسام نور الدين
فاز الأهلي وديا على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما استعدادا لاستئناف الدوري المصري وأقيمت في ملعب السلام.
أنتوني موديست
النادي : الأهلي
سجل ثنائية الأهلي في المباراة أنتوني موديست، بينما جاء هدف سموحة عن طريق حسام حسن.
وشهدت المباراة مشاركة رضا سليم العائد من الإصابة مع الأهلي.
ويغيب رضا سليم عن الأهلي منذ شهر أكتوبر الماضي بعدما تعرض للإصابة أمام صندوانز في الدوري الإفريقي.
كما شهدت المواجهة ظهور محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد الذي تواجد مع الفريق لكنه لم يشارك في المباراة.
ويستعد الأهلي لخوض أول مباراة له بعد التوقف ضد شباب بلوزداد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 16 الجاري.
ومن المنتظر أن يعود اللاعبين الدوليين للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية غدا الثلاثاء.
نرشح لكم
خبر في الجول – الاتحاد السكندري يرفض التفريط في الحبيب حسن الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن ضم الملواني "أتمنى قبول آسفي وإعتذاري" رسالة سيف جعفر إلى جماهير الزمالك كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن إقالة باتشيكو الزمالك يعلن تعاقده مع ترافيس موتيابا خبر في الجول – الإسماعيلي في مفاوضات لضم جناح طنطا مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير منصب مدير منتخب مصر وكيله: عبد الرحمن مجدي غاب عن التدريبات لهذا السبب.. والزمالك تفاوض لضمه