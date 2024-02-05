بثنائية موديست ومشاركة رضا سليم وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:27

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أنتوني موديست

فاز الأهلي وديا على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما استعدادا لاستئناف الدوري المصري وأقيمت في ملعب السلام.

سجل ثنائية الأهلي في المباراة أنتوني موديست، بينما جاء هدف سموحة عن طريق حسام حسن.

وشهدت المباراة مشاركة رضا سليم العائد من الإصابة مع الأهلي.

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ويغيب رضا سليم عن الأهلي منذ شهر أكتوبر الماضي بعدما تعرض للإصابة أمام صندوانز في الدوري الإفريقي.

كما شهدت المواجهة ظهور محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد الذي تواجد مع الفريق لكنه لم يشارك في المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض أول مباراة له بعد التوقف ضد شباب بلوزداد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 16 الجاري.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبين الدوليين للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية غدا الثلاثاء.

الأهلي أنتوني موديست سموحة الدوري المصري
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