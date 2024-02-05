الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن ضم الملواني

أتم نادي الإسماعيلي صفقة علي الملواني لاعب بورفؤاد لتصبح خامس تدعيمات الدراويش في سوق الانتقالات الشتوية.

وكتب حساب الإسماعيلي "حاوي جديد ينضم لكتيبة الدراويش.. مرحبا علي الملواني".

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي حصل على توقيع علي الملواني لمدة 4 سنوات ونصف قادما من بورفؤاد، بعد جلسة مع مسؤولي الدراويش بحضور أحمد رضوان المشرف العام على الكرة في بورفؤاد.

ويلعب علي الملواني في خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاما.

وسبق له اللعب مع سيراميكا كليوباترا والجونة وانضم للأهلي من قبل على سبيل الإعارة من سيراميكا.

وأعلن الإسماعيلي الجمعة تعاقده مع أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.