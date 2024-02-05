الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن ضم الملواني

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

علي الملواني - الإسماعيلي

أتم نادي الإسماعيلي صفقة علي الملواني لاعب بورفؤاد لتصبح خامس تدعيمات الدراويش في سوق الانتقالات الشتوية.

وكتب حساب الإسماعيلي "حاوي جديد ينضم لكتيبة الدراويش.. مرحبا علي الملواني".

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي حصل على توقيع علي الملواني لمدة 4 سنوات ونصف قادما من بورفؤاد، بعد جلسة مع مسؤولي الدراويش بحضور أحمد رضوان المشرف العام على الكرة في بورفؤاد.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي ينهي تعاقده مع صالح جمعة بالتراضي خبر في الجول – الإسماعيلي في مفاوضات لضم جناح طنطا لافيينا يضم لاعب الإسماعيلي السابق الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع حاتم سكر

ويلعب علي الملواني في خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاما.

وسبق له اللعب مع سيراميكا كليوباترا والجونة وانضم للأهلي من قبل على سبيل الإعارة من سيراميكا.

وأعلن الإسماعيلي الجمعة تعاقده مع أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.

الإسماعيلي الدوري المصري علي الملواني
نرشح لكم
خبر في الجول – الاتحاد السكندري يرفض التفريط في الحبيب حسن بثنائية موديست ومشاركة رضا سليم وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا "أتمنى قبول آسفي وإعتذاري" رسالة سيف جعفر إلى جماهير الزمالك كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن إقالة باتشيكو الزمالك يعلن تعاقده مع ترافيس موتيابا خبر في الجول – الإسماعيلي في مفاوضات لضم جناح طنطا تقرير جنوب إفريقي: الأهلي يستهدف موكوينا.. وصنداونز يرحب وكيله: عبد الرحمن مجدي غاب عن التدريبات لهذا السبب.. والزمالك تفاوض لضمه
أخر الأخبار
خبر في الجول – الاتحاد السكندري يرفض التفريط في الحبيب حسن 6 دقيقة | الكرة المصرية
بثنائية موديست ومشاركة رضا سليم وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا 26 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن ضم الملواني 26 دقيقة | الدوري المصري
"أتمنى قبول آسفي وإعتذاري" رسالة سيف جعفر إلى جماهير الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: جورجينيو كان يعاني من آلام.. ويجب على الأطفال التصرف مثله 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته ساعة | الكرة الأوروبية
كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن إقالة باتشيكو ساعة | الكرة المصرية
كادينا سير تكشف موقف فينيسيوس من المشاركة ضد جيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد