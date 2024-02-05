"أتمنى قبول آسفي وإعتذاري" رسالة سيف جعفر إلى جماهير الزمالك

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:13

كتب : FilGoal

سيف جعفر يحتفل بهدف الزمالك

وجه سيف فاروق جعفر رسالة إلى جماهير الزمالك بعد عودته مجددا بعد فترة قصيرة في بيراميدز.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 21 بعد عودته للفريق.

وتمنى سيف جعفر من جماهير الزمالك قبول أسفه وإعتذاره بسبب رحيله الفترة الماضية.

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وكتب سيف جعفر عبر حسابه على إنستجرام: "جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان، أتشرف بوجودي مجددا بينكم وفي بيتي الأوحد نادي الزمالك صاحب الفضل عليّ بعد الله عز وجل".

وتابع "أقدر جدا لحظات الغضب بسبب خروجي الذي لم يكن لي إرادة به مطلقا، رغم تمسكي بالبقاء لآخر لحظة لدعم فريقي، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وشدد سيف "لم أتردد لحظة في العودة لقلعتنا البيضاء فور إتاحة الفرصة، أنا مشجع مثلكم للكيان الأبيض وأتمنى من الجميع تفهم موقفي وقبول آسفي وإعتذاري".

وأضاف "لاستكمال المسيرة التي بدأتها طفلا بتيشيرت الأبيض والخطين الحُمر، وإلى بطولات وألقاب جديدة نحصدها معا".

واختتم سيف جعفر رسالته قائلا: "عاش الزمالك، عاشت الجماهير العظيمة".

سيف يعود للزمالك بعد 6 أشهر من رحيله إذ انتقل إلى بيراميدز في صفقة مجانية في بداية الموسم الحالي.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 4 مباريات فقط منذ الانضمام لصفوف بيراميدز.

وبدأ سيف مسيرته من قطاع الناشئين بالزمالك وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لسموحة في عام 2020.

ولعب سيف 35 مباراة سابقة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

وأصبح لاعب والوسط سابع تعاقدات الزمالك المعلن عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الزمالك حتى الآن تعاقده مع عبد الله السعيد وناصر ماهر وياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر وترافيس موتيابا.

سيف فاروق جعفر الزمالك بيراميدز
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