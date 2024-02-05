أرتيتا: جورجينيو كان يعاني من آلام.. ويجب على الأطفال التصرف مثله

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

جورجينيو - أرسنال

أقر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن لاعبه جورجينيو كان يعاني من آلام شديدة في مباراة ليفربول.

وفاز أرسنال على ليفربزل الأحد الماضي 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي "جورجينيو لا يصدق فهو مثال وقدوة".

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وأضاف "لقد كان يعاني من آلام شديدة ومشكلة لكنه لم يرغب في التوقف والخروج من المباراة".

واختتم "بالنسبة لكل شخص في النادي ولجميع الأطفال إذا تريد أن تنظر إلى شخص ما، فقط انظر إلى جورجينيو وكيفية تصرفه".

وعاد أرسنال للمنافسة مرة أخرى على الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ليفربول.

فبهذا الفوز ارتفع رصيد جانرز ليصل للنقطة الـ49 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد أرسنال عن ليفربول المتصدر بفارق نقطتين فقط.

ويظل مانشستر سيتي أكبر المستفيدين إذ لعب أقل بمباراتين من أرسنال وليفربول ولديه 46 نقطة في المركز الثالث.

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي جورجينيو ميكيل أرتيتا
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