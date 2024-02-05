رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته

يثق نادي ريال مدريد في التعاقد مع هدفه منذ أعوام كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي".

وأضاف "في حال توقيع مبابي لريال مدريد فسيكون راتبه السنوي أقل بكثير من العرض السابق في 2022".

وتابع "وضع باريس سان جيرمان خطته في حال قرر قرر مبابي الرحيل".

وواصل "لا يوجد تاريخ معين ليعلن مبابي قراره لكن سيحدث ذلك قريبا وفقا لمصادري".

وأكمل "لم يرسل ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان ما يفيد بأنه يتفاوض مع مبابي وهذه خطوة حاسمة في التعاقد".

وأنهى حديثه قائلا: "سينتهي مسلسل مبابي قريبا ولن ننتظر حتى شهر يونيو أو يوليو".

🚨 More on Kylian Mbappé. Real Madrid total confidence has also been shared in the dressing room. If he decided to sign for Real Madrid, the salary would have to be significantly lower than 2022. 🔴🔵 PSG have already prepared their backup plan, in case Mbappé decides to leave. pic.twitter.com/JCWoH2HjZU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري مع نادي العاصمة الفرنسية.

رد بيريز على اتفاق التعاقد مع مبابي

و رد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أنباء اتفاقه للتعاقد مع مبابي الأحد الماضي.

وقال بيريز في فيديو لبرنامج "شيرينجيتو" معلقا بسخرية "لا جديد"، إذ إن التعبير الذي استخدمه باللغة الإسبانية يعبر عن السخرية.