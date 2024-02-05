رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

يثق نادي ريال مدريد في التعاقد مع هدفه منذ أعوام كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي".

وأضاف "في حال توقيع مبابي لريال مدريد فسيكون راتبه السنوي أقل بكثير من العرض السابق في 2022".

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وتابع "وضع باريس سان جيرمان خطته في حال قرر قرر مبابي الرحيل".

وواصل "لا يوجد تاريخ معين ليعلن مبابي قراره لكن سيحدث ذلك قريبا وفقا لمصادري".

وأكمل "لم يرسل ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان ما يفيد بأنه يتفاوض مع مبابي وهذه خطوة حاسمة في التعاقد".

وأنهى حديثه قائلا: "سينتهي مسلسل مبابي قريبا ولن ننتظر حتى شهر يونيو أو يوليو".

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري مع نادي العاصمة الفرنسية.

رد بيريز على اتفاق التعاقد مع مبابي

و رد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أنباء اتفاقه للتعاقد مع مبابي الأحد الماضي.

وقال بيريز في فيديو لبرنامج "شيرينجيتو" معلقا بسخرية "لا جديد"، إذ إن التعبير الذي استخدمه باللغة الإسبانية يعبر عن السخرية.

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي فلورنتينو بيريز
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