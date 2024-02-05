كادينا سير تكشف موقف فينيسيوس من المشاركة ضد جيرونا

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن موقف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من المشاركة ضد جيرونا في المباراة المقبلة في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وشعر فينيسيوس ببعض الآلام في الرقبة قبل مباراة أتليتكو مدريد الأحد الماضي خلال عمليات الإحماء واضطر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق لاستبعاده من التشكيل الأساسي.

وأوضحت الإذاعة أن من المتوقع جاهزية الجناح البرازيلي لخوض مباراة جيرونا القادمة، بالرغم من عدم خوضه حصة التدريب اليوم الإثنين.

وأفادت الإذاعة أن فينيسيوس سيتواجد بشكل طبيعي ضد لايبزج الألماني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 13 فبراير القادم.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عن 11 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات.

وتعادل الملكي ضد أتليتكو مدريد في دربي المدينة بهدف لكل فريق في الجولة الـ23 من ليجا.

وتعتبر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا المقبلة لها أهمية خاصة إذ يتصدر الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة.

ويأتي جيرونا الوصيف برصيد 56 نقطة.

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