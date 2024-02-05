بعد الفوز على ليفربول.. أوديجارد: متى يسمح لنا بالاحتفال؟

دافع مارتن أوديجارد لاعب أرسنال عن احتفالات فريقه عقب الفوز على ليفربول 3-1.

وواجه أرسنال منافسه ليفربول الأحد الماضي في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب النرويجي في تصريحات نقلتها إذاعة "بي بي سي" البريطانية: "إذا لم يكن مسموحا لك بالاحتفال عند الفوز بالمباراة، فمتى يُسمح لك بالاحتفال".

واختتم "نحن سعداء بالفوز وسنبقى متواضعين".

واحتفل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عقب المباراة باستعارة كاميرا من أحد المصورين في شبكة "سكاي سوبرتس" الإنجليزية وظل يصور لاعبي فريقه.

وكان احتفال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بهدفي جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد من خلال الركض على خط التماس.

وعاد أرسنال للمنافسة مرة أخرى على الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ليفربول.

فبهذا الفوز ارتفع رصيد جانرز ليصل للنقطة الـ49 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد أرسنال عن ليفربول المتصدر بفارق نقطتين فقط.

ويظل مانشستر سيتي أكبر المستفيدين إذ لعب أقل بمباراتين من أرسنال وليفربول ولديه 46 نقطة في المركز الثالث.

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