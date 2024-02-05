الزمالك يعلن تعاقده مع ترافيس موتيابا

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

ترافيس موتيابا

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الأوغندي ترافيس موتيابا لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الزمالك مقطع فيديو للتعاقد مع اللاعب تحت عنوان "الجوهرة الأوغندية".

ووقع موتيابا على عقود انضمامه للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف.

وظهر اللاعب خلال تقديمه بالقميص رقم 40 والذي سيرتديه مع الزمالك.

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك قد تعاقد مع موتيابا مقابل دفع 220 ألف دولار لفريقه كامبالا سيتي.

صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت ليحسم الزمالك الصفقة.

لاعب الجناح شارك في 9 مباريات سابقة بقميص منتخب أوغندا الأول على الرغم من عدم تخطيه الـ 18 عاما.

وأصبح موتيابا سابع صفقة يعلن عنها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الزمالك حتى الآن ضم كل من عبد الله السعيد ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وياسر حمد وسيف فاروق جعفر.

الزمالك ترافيس موتيابا
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