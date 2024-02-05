مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير منصب مدير منتخب مصر

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير منصب مدير منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "منصب مدير المنتخب لن يتواجد في الجهاز الفني المقبل".

وأضاف "سيتم تعيين مدير إداري للفريق".

المصدر أتم "يوجد اسمان مرشحان للمنصب، بينهما محمد صلاح المدير الإداري الأسبق لمنتخب مصر".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رحيل روي فيتوريا المدرب البرتغالي السابق للمنتخب وجهازه المعاون.

وعين الاتحاد المصري، محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني مؤقت، لينتقل وقتها لمنصب المدرب العام، بجانب تعيين علاء نبيل كمدير فني لاتحاد الكرة.

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية، وعقب التعادل في وقت المباراة بهدف لكل فريق.