خبر في الجول - الكرخ العراقي يسابق الزمن للتعاقد مع صالح جمعة

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 16:01

كتب : عمرو نبيل

صالح جمعة - الإسماعيلي

اقترب صالح جمعة من الانضمام إلى فريق الكرخ العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صالح جمعة

النادي : لاعب حر

الكرخ

وأعلن الإسماعيلي إنهاء تعاقده مع صالح بالتراضي بعد إنهاء كافة مستحقاته.

وعلم FilGoal.com أن هيثم شعبان مدرب الكرخ قد طلب التعاقد مع صالح جمعة واتفق النادي مع اللاعب على كل شيء.

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ويسابق الكرخ الزمن حاليا من أجل إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد الشتوية في الدوري العراقي والذي ينتهي مساء اليوم الإثنين.

صاحب الـ 30 عاما انضم للإسماعيلي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

وخلال موسمين شارك جمعة في 18 مباراة بقميص الإسماعيلي وصنع خلالها ثلاثة أهداف.

ولم يلعب صالح سوى 5 مباريات مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم.

الإسماعيلي كان هو الفريق السادس خلال مسيرة صالح جمعة.

ويحتل الكرخ حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

الإسماعيلي صالح جمعة
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