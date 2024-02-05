وكيله: عبد الرحمن مجدي غاب عن التدريبات لهذا السبب.. والزمالك تفاوض لضمه

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

أوضح محمد حلمي وكيل أعمال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي سبب غيابه عن التدريبات في الفترة الماضية.

وقال حلمي لقناة صدى البلد: "مجدي لديه ظرف عائلي ولذلك لم يعد بعد إلى التدريبات فهو ليس منقطعا".

وأضاف "قرأت العديد من الأخبار حول انقطاعه، لكن بالطبع ليس منقطعا، مجدي يشعر بالغضب لكن لا يوجد علاقة بالانقطاع، ولا يمكن أن يفعل ذلك بسبب أي عروض تلقاها".

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وتابع "مجدي لم يحضر أخر 3 حصص تدريبية، لكن سيعود قريبا خلال اليومين المقبلين".

وواصل "كان هناك أكثر من عرض لمجدي في الانتقالات الشتوية الماضية لكن الطلبات المادية للنادي جعلت العديد من الأندية لا تكمل المفاوضات".

وأكمل "الثنائي الحزم السعودي وأهلي بنغازي تقدم بعروض رسمية لمجدي، لكن لا نعلم طلبات الإسماعيلي المادية وإذا أحد يعلم أطالبه بإخبارنا".

وشدد "عرض أهلي بنغازي كان يبلغ مليون و400 ألف دولار ووصلنا لمرحلة متقدمة وحدث اتفاق بين الناديان واتفقنا على بنود عقد مجدي".

وأكد "حصل الإسماعيلي على جزء من المبلغ وكان من المفترض أن سنوقع على العقود ويحصل كذلك مجدي على جزء من العقد، لكن بشكل مفاجئ اعتذر الإسماعيلي عن الصفقة".

وأنهى حديثه قائلا "لم نتلق عروض رسمية من أندية محلية، لكن الزمالك تفاوض معنا ولم ترتق إلى مرحلة الرسمية، مجدي لديه عقد مع الإسماعيلي وسيستمر بدون أي مشكلة".

وشارك مجدي في 11 مباراة رفقة الإسماعيلي خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع هدفا.

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