السادس.. الزمالك يعلن عودة سيف فاروق جعفر

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 15:10

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر - بيراميدز - الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع سيف فاروق جعفر قادما من بيراميدز.

ونشر الزمالك مقطع فيديو للترحيب باللاعب تحت عنوان "زملكاوي طبعا".

سيف يعود للزمالك بعد 6 أشهر من رحيله إذ انتقل إلى بيراميدز في صفقة مجانية في بداية الموسم الحالي.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 21 بعد عودته للفريق.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 4 مباريات فقط منذ الانضمام لصفوف بيراميدز.

وبدأ سيف مسيرته من قطاع الناشئين بالزمالك وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لسموحة في عام 2020.

ولعب سيف 35 مباراة سابقة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

وأصبح لاعب والوسط سادس تعاقدات الزمالك المعلن عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الزمالك حتى الآن تعاقده مع عبد الله السعيد وناصر ماهر وياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر.

سيف فاروق جعفر الزمالك
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