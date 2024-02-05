ديكو عن شعوره بمساعدة الحكام وقت لعبه.. ورحيل تشافي وتعيين كلوب

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

ديكو

تحدث ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة عن العديد من الأمور التي تخص ناديه مثل شعوره بمساعدة الحكام وقت لعبه للفريق الكتالوني وقضية نيجريرا.

وعلق البرتغالي على رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق بعد انتهاء الموسم الحالي.

ورد على التقارير الإخبارية التي تربط النادي بالتعاقد مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.

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وحاورت صحيفة "لا فانجوارديا" الإسبانية مع ديكو في عدة موضوعات وجاء كالتالي:

رأيك حول تقنية الفيديو؟

ديكو "يجب تحسين تقنية الفيديو كثيرا، هناك شكوك في جميع الأمور مثل ركلات الجزاء والتسلل ولمسة اليد، لا يمكن أن تكون تقنية الفيديو أداة لتوليد المزيد من المشاكل".

هل شعرت بمساعدة الحكام وقت لعبك مع برشلونة بسبب قضية نيجريرا؟

ديكو "شعرت بمساعدة من أهداف صامويل إيتو وتحركات إنييستا وتشافي وتصديات فيكتور فالديز وقطع كارلس بيول الكرات ورفاييل ماركيز، لا أؤمن بهذا النوع من التغيير".

علاقتك بخوان لابورتا رئيس برشلونة

"إنه الرئيس الذي يضع النادي دائما فوق كل شيء آخر، لقد تحمل مسؤولية صعبة ولكنه متفائل وإيجابي في أصعب اللحظات، العمل معه سهل وأحاول فقط أن أعطي رأيا صحيحا قدر الإمكان، مع العلم أن له الكلمة الأخيرة".

ماذا عن احتلال الفريق المركز الرابع الموسم الحالي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

ديكو "أريد أن أوضح أن هذا الفريق لم يطلب منه الفوز أبدا، المطلوب هو المنافسة لأنه عندما تتنافس بشكل جيد تزداد فرص الفوز، إذا سألتني حاليا عن التتويج حتى بالدوري الإسباني أعتقد أنه لم ينته بعد، الفوز على ديبورتيفو ألافيس منحنا الأمل، جميع المباريات المقبلة قبل نابولي ستكون مهمة".

ماذا عن المنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي؟

ديكو "أكون سعيدا عندما نلعب كما لعبنا ضد ألافيس بهذا النضج، أخبرت لابورتا وتشافي أنه إذا كان الفريق متاحا بالكامل فيمكننا الذهاب بعيدا، إذا قدمنا كل ما لدينا، فسنكون فريقا رائعا".

توقعت رحيل تشافي؟

ديكو "لم أكن أتوقع رحيله، أنا معه يوميا وكنا نخطط لوصول فيتور روكي واتخاذ قرار حول التعاقد مع بديل لأليخاندرو بالدي بسبب الإصابة، لم أفكر في رحيله أبدا، كنا نتحدث عن الموسم المقبل، ولهذا السبب تم تجديد عقده".

كيف استقبل لابورتا رحيل تشافي؟

ديكو "كان يريد دائما أن يكون مدربنا حتى نهاية ولايته، لقد كان تشافي هو من أراد منذ البداية عقدا أقصر، قال لنا إذا لم أفز ببطولة، لا أعتقد أنني سأستمر، شعوري هو أن الدوري الذي فاز به تشافي العام الماضي لم يكن ذا قيمة كبيرة وكان ينبغي التتويج به، الصحافة والجمهور قللوا من أهمية الأمر".

ماذا عن بديل تشافي؟

ديكو "القرار لا يتخذ عن طريق شخص واحد فقط، فلن يكون عن طريقي، فهذا قرار النادي، المدرب الجديد يجب أن يتبع كرة برشلونة، من الصعب أن لا نلعب بشكل جيد ولا يريد الاستحواذ على الكرة، كل مدرب لديه طريقة لعبه، لكن من يأتي يجب أن يكون لديه الطموح والرغبة في القيام بأشياء عظيمة".

ماذا عن تعيين كلوب؟

ديكو "إنه مدرب رائع، لكن لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك، سيرغب المدرب الجديد في إجراء تغييرات، لكن سيتعين علينا أولا شرح المشروع والأفكار، هناك العديد من الخيارات".

ماذا عن التعاقد مع تياجو موتا أو ماركيز

ديكو "لا أتابع عمل موتا كثيرا لأنه في فريق إيطالي لا أشاهده عادة، أنا أتابع ماركيز لأنه هنا، إنه مدرب شاب ينمو في مواجهة الصعوبات، وجوده هنا سيجعله مدربا أفضل".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة.

وخسر برشلونة بطولة السوبر الإسباني وكذلك خرج من كأس ملك إسبانيا.

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