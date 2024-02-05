بيلد: فليك يتخذ خطوة تجاه تدريب برشلونة

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

هانسي فليك - ألمانيا أمام اليابان

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هانسي فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا قد اتخذ خطوة تجاه تدريب فريق برشلونة الإسباني.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني رحيله في نهاية الموسم بعد الهزيمة من فياريال 5-3 في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن المدير الفني الألماني يعبجه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.

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وحسب الصحيفة ففرصة تدريب فليك برشلونة حتى الآن تصل إلى 30%.

وأوضحت الصحيفة أن في عام 2021 كان هناك مكالمة فيديو بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وفليك وحاول إقناعه بتدريب بلوجرانا لكن لم يحدث ذلك وتم التعاقد مع تشافي.

وعلق لابورتا منذ أيام على مسألة تعيين المدير الفني الجديد قائلا: "ديكو -المدير الرياضي- هو من سيقرر ذلك، لم أتحدث مع أي مدرب".

واختتم "الخيارات محدودة ولذلك يجب أن يأتي مدرب ذو تاريخ كبير وإلا سنتخذ قرارا أكثر إبداعا".

يذكر أن فليك كان المدير الفني لبايرن ميونيخ وقت الهزيمة الشهيرة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وحصل فليك على بطولة الدوري الألماني مرتين، ومرة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس ألمانيا.

وكان مساعدا ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا عندما توج مانشافت ببطولة كأس العالم 2014.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي لابورتا هانسي فليك
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