وكيل ياسر حمد لـ في الجول: الأهلي تحدث معه.. ولاعب ينتظر اللعب بجواره في الزمالك

كشف عمر البنا وكيل اللاعب ياسر حمد عن مدة تعاقد ياسر حمد مع الزمالك والعملة التي سيتقاضى بها راتبه.

ياسر حمد النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك تعاقده مع ياسر حمد في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع البنا تحدث خلاله عن كواليس انضمام اللاعب للزمالك.

وجاء الحوار مع البنا بالكامل كالتالي:

كيف بدأت المفاوضات مع ياسر حمد؟

"المفاوضات بدأت مع الزمالك منذ بداية شهر يناير وكان الحديث شفهي أثناء حتى تحولت الأمور للصفقة الرسمية بعد فك الزمالك للقيد ثم أنهينا جميع الاتفاقات مع مسؤولي الزمالك في سرية تامة أثناء بطولة كأس أمم آسيا".

ما هو رد فعل اللاعب حينما تواصلت معه للانضمام إلى الزمالك؟

"اللاعب رحب للغاية عندما تحدثت معه عن الأمر وأبلغني برغبته في اللعب للزمالك بشدة، ياسر يعرف الزمالك جيدا رغم نشأته في إسبانيا، حتى أن جلسة الاتفاق على شروط عقده لم تحتاج أكثر من ١٠ دقائق لإنهاء كل الأمور والتوقيع".

هل تواجد اللاعب مع النادي المصري سهل من تواجده في الزمالك؟

"بالتأكيد اللاعب لن يحتاج فترة للتأقلم مع الأوضاع في مصر فهو يعرف الدوري المصري واللاعبين جيداً وكذلك الأجواء لن تكون جديدة عليه لأنه استقر في مصر من قبل في فترة المصري".

وما حقيقة تواجد اللاعب في مصر للكشف الطبي خلال تواجده في اسيا مع المنتخب؟

هذا حقيقي، بعد مباراة هونغ كونغ في دور المجموعات، استأذن من المسؤولين عن منتخب فلسطين وأبلغهم بأنه سيذهب للخضوع للكشف الطبي والتوقيع للزمالك وشجعوه على ذلك ووافقوا على طلبه فوراً خاصة إن فترة الانتقالات كانت قريبة من نهايتها ولم يكن هنالك وقت للانتظار لبعد مباراة قطر في دور ال١٦، اللاعب سافر لمصر لمدة اقل من ٢٤ ساعة وقام بالفحوصات الطبية والتوقيع على العقود بعد التأكد من سلامته وعاد من جديد لمعسكر المنتخب الفلسطيني في قطر".

هل يتقاضى ياسر حمد بالفعل راتبه بالجنيه المصري؟

"عقد اللاعب لمدة سنة ونصف سيتقضاه اللاعب بالجنيه المصري إلى نهايته".

وما هو اللعب الذي كان يتمني اللعب معه في الزمالك؟

ياسر يعرف الكثير من لاعبي الزمالك لكنه كان يريد اللعب مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" تحديداً لأنه يرى كم الحب والتقدير من جمهور الزمالك للاعب بالإضافة الى موهبته الكبيرة التي لا تزال حاضرة وتضيف في الملعب للزمالك".

"ياسر يعرف جيداً إنه لا يوجد لاعب يجد ترحيب بنسبة ١٠٠٪؜ عند قدومه، لذلك يريد التركيز على التدريبات والمباريات مع الزمالك خاصة إنه يعرف أن الفترة المقبلة صعبة ومكتظة بالمباريات وسيسعى لإثبات نفسه بقوة مع الفريق وترجمة الثقة التي يراها المسؤولين في إمكانياته".

"بعض المقربين من النادي الأهلي تحدثوا معه في بداية فترة الانتقالات الشتوية عن إعجاب ورغبة المدرب مارسيل كولر في ضمه ولكن لم ترتقي الأمور للمفاوضات الرسمية بعد ذلك".

وأصبح حمد خامس لاعب يعلن الزمالك التعاقد معه بعد مهاب ياسر ومحمد عاطف وعبد الله السعيد وناصر ماهر.