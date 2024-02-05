اتحاد جدة في ورطة بسبب الأجانب

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة لم تتخذ قرارها النهائي بشأن اللاعبين الأجانب الثمانية الذين يحق لهم المشاركة في المسابقات المحلية.

وذلك بعد أن أرسلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في 31 يناير الماضي، خطابا للأندية يفيد بتمديد مهلة رفع القوائم حتى نهاية يوم 7 فبراير الجاري.

وكان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق قد استقر خلال اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، ورفع القوائم، على إبعاد البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، ومواطنه رومارينيو.

وأعادت إدارة اتحاد جدة المناقشات في مسألة اللاعب المبعد عن المسابقات المحلية بجانب جروهي والذي انحصر بين رومارينيو وكورونادو.

ووفقًا للتقرير فإن جاياردو يميل إلى الاحتفاظ بخدمات رومارينيو الذي دخل الـ6 أشهر الأخيرة من عقده، لكن قرار استمراره صعب بسبب رفض مواطنه كورونادو الخروج إلا بمخالصة مالية تتضمن دفع كامل مستحقاته.

وتنص لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على إمكانية الأندية تسجيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين الأجانب دون المشاركة في المباريات، مع الالتزام بتحديد قائمة تضم ثمانية أسماء فقط للمشاركة في المنافسات المحلية.

وضمت القائمة، التي وقع عليها اختيار جاياردو النهائي، 31 يناير، البرازيليين كورونادو وفابينيو ولويس فيليبي، والفرنسي كانتي، والمصري أحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى جانب بنزيما والبرتغالي جوتا.

وشارك البرازيليان جروهي، ورومارينيو، في مواجهة فريقهما، الأحد، أمام الفيصلي ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف التقرير أن المشاورات والمناقشات بين المدرب والبرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، والإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، مازالت مستمرة، إذ إن القرار يعتمد على جوانب فنية ومالية وقانونية بسبب الأنظمة الصارمة الموضوعة من لجنتي الاستدامة المالية والاستقطاب.

وكشف جاياردو عن أنه طلب من إدارة النادي ضرورة حسم موضوع الأجانب الثمانية من العشرة المقيدين في الكشف.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، الأحد، عقب نهاية مباراة فريقه والفيصلي في ربع نهائي كأس الملك 4ـ0: "لدينا 10 أجانب، ونحتاج 8 حسب الأنظمة واللوائح، ما يعني أن هناك لاعبين سيكونون خارج القائمة، طلبت من المعنيين بالأمر في النادي حل الموضوع، لكنهم لم ينظروا فيه حتى الآن، ولو كان الأمر بيدي لاتخذت القرار".

ومن ضمن الحلول الموضوعة على طاولة النقاش إقناع اللاعب المبعد بالبقاء والمشاركة في دوري أبطال آسيا، وهذا الأمر يتطلب موافقتهم.

وأشار التقرير إلى أن إدارة شركة النادي ستحسم هذا الملف بشكل نهائي بعد لقاء الطائي، الأربعاء، في الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

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