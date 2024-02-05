الإسماعيلي ينهي تعاقده مع صالح جمعة بالتراضي
الإثنين، 05 فبراير 2024 - 13:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي الإسماعيلي فسخ تعاقده مع صالح جمعة لاعب الفريق بالتراضي.
صالح جمعة
النادي : لاعب حر
وأشار الإسماعيلي إلى أنه قد أنهى جميع مستحقات اللاعب قبل إنهاء التعاقد.
صاحب الـ 24 عاما انضم للإسماعيلي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.
وخلال موسمين شارك جمعة في 18 مباراة بقميص الإسماعيلي وصنع خلالها ثلاثة أهداف.
ولم يلعب صالح سوى 5 مباريات مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم.
الإسماعيلي كان هو الفريق السادس خلال مسيرة صالح جمعة.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن المقاولون صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 15 فبراير الجاري في الجولة 12 من الدوري.
نرشح لكم
وكيله: عبد الرحمن مجدي غاب عن التدريبات لهذا السبب.. والزمالك تفاوض لضمه السادس.. الزمالك يعلن عودة سيف فاروق جعفر وكيله لـ في الجول: الأهلي تحدث معه في بداية يناير.. ولاعب ينتظر اللعب بجواره في الزمالك عبد المنصف: ظلمت بالرحيل من الزمالك.. ولم أطلب حارس مرمى جديد شيكابالا يعلق على اللعب مع عبد الله السعيد.. ووعد لجماهير الزمالك البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعاقده مع أسامة فيصل بشكل نهائي "من غزة إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن تعاقده مع ياسر حمد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل أمير توفيق