الإسماعيلي ينهي تعاقده مع صالح جمعة بالتراضي

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

صالح جمعة

أعلن نادي الإسماعيلي فسخ تعاقده مع صالح جمعة لاعب الفريق بالتراضي.

صالح جمعة

النادي : لاعب حر

الإسماعيلي

وأشار الإسماعيلي إلى أنه قد أنهى جميع مستحقات اللاعب قبل إنهاء التعاقد.

صاحب الـ 24 عاما انضم للإسماعيلي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
عبد المنصف: ظلمت بالرحيل من الزمالك.. ولم أطلب حارس مرمى جديد استدعاء السداسي السعودي المستبعد من كأس آسيا للتحقيق تين هاج: إصابة ليساندرو خطيرة.. ولا يسعنا إلا أن نصلي من أجله شيكابالا يعلق على اللعب مع عبد الله السعيد.. ووعد لجماهير الزمالك

وخلال موسمين شارك جمعة في 18 مباراة بقميص الإسماعيلي وصنع خلالها ثلاثة أهداف.

ولم يلعب صالح سوى 5 مباريات مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم.

الإسماعيلي كان هو الفريق السادس خلال مسيرة صالح جمعة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن المقاولون صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 15 فبراير الجاري في الجولة 12 من الدوري.

الإسماعيلي صالح جمعة
نرشح لكم
وكيله: عبد الرحمن مجدي غاب عن التدريبات لهذا السبب.. والزمالك تفاوض لضمه السادس.. الزمالك يعلن عودة سيف فاروق جعفر وكيله لـ في الجول: الأهلي تحدث معه في بداية يناير.. ولاعب ينتظر اللعب بجواره في الزمالك عبد المنصف: ظلمت بالرحيل من الزمالك.. ولم أطلب حارس مرمى جديد شيكابالا يعلق على اللعب مع عبد الله السعيد.. ووعد لجماهير الزمالك البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعاقده مع أسامة فيصل بشكل نهائي "من غزة إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن تعاقده مع ياسر حمد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل أمير توفيق
أخر الأخبار
خبر في الجول - الكرخ العراقي يسابق الزمن للتعاقد مع صالح جمعة 5 دقيقة | الوطن العربي
فان دايك: أتحمل مسؤولية الخطأ الفادح أمام أرسنال 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: عبد الرحمن مجدي غاب عن التدريبات لهذا السبب.. والزمالك تفاوض لضمه 50 دقيقة | الكرة المصرية
السادس.. الزمالك يعلن عودة سيف فاروق جعفر 56 دقيقة | الدوري المصري
تجديد الثقة في وليد الركراكي ساعة | الكرة الإفريقية
قناة ريال مدريد: هل لدى حكم أتليتكو ضمير لينام؟ ومسيرة تشافي يحقق فيها القاضي ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: من يريد هالاند عليه الاتصال بنا.. نريد استمراره لأطول وقت ممكن ساعة | الدوري الإنجليزي
بيلد: فليك يتخذ خطوة تجاه تدريب برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 3 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد 4 مصدر مقرب من رينار لـ في الجول: مفاوضاتنا مع مصر بدأت.. ورد المدرب