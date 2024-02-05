الإسماعيلي ينهي تعاقده مع صالح جمعة بالتراضي

أعلن نادي الإسماعيلي فسخ تعاقده مع صالح جمعة لاعب الفريق بالتراضي.

صالح جمعة النادي : لاعب حر الإسماعيلي

وأشار الإسماعيلي إلى أنه قد أنهى جميع مستحقات اللاعب قبل إنهاء التعاقد.

صاحب الـ 24 عاما انضم للإسماعيلي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

وخلال موسمين شارك جمعة في 18 مباراة بقميص الإسماعيلي وصنع خلالها ثلاثة أهداف.

ولم يلعب صالح سوى 5 مباريات مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم.

الإسماعيلي كان هو الفريق السادس خلال مسيرة صالح جمعة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن المقاولون صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 15 فبراير الجاري في الجولة 12 من الدوري.