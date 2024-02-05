عبد المنصف: ظلمت بالرحيل من الزمالك.. ولم أطلب حارس مرمى جديد

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - محمد عبد المنصف

يرى محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك السابق أنه قد تعرض للظلم برحيله عن الفريق.

وأعلن الزمالك تعاقده مع جوزيه جوميز كمدرب جديد للفريق وبرفقته مدرب حراس مرمى ورحيل محمد عبد المنصف ومعتمد جمال.

وقال عبد المنصف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنهيت مسيرتي الكروية وعمري 46 عاما وفي أثناء تواجدي مع وادي دجلة كنت أعتبر نفسي أحد أفراد الجهاز الفني وعملت كمدير كرة وكمدرب لنفسي ولحراس المرمى معي بسبب مرض مدرب الحراس وحضرت جلسات تجهيز المدربين للمباريات وهذا يعطي خبرة أكبر بكثير من رخصة تدريب تحصل عليها في 3 أيام".

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وواصل "جلست أيضا مع أحمد ناجي وحضرت فترة معايشة مع تاكيس جونياس في بيراميدز والفترة الأصعب كانت عملي مع الإسماعيلي وحصلت معه على كل الخبرات لذلك أنا دخلت الزمالك بخبرات كبير وهذا المنصب لا يمكن أن تدخله".

وتابع "كنت أنتظر قرار رحيلي عن الزمالك ولكن فوجئت باتخاذ القرار في تلك الفترة لأنها كانت الأفضل وتوليت المسؤولية في فترة صعبة وقمت بعملية بناء كبيرة مع حراس مرمى الفريق وتطور مستوى الحراس كثيرا".

وشدد "تعرضت للظلم برحيلي عن الزمالك لأنني كنت أسير بشكل جيد ولكن أعتقد أنني رحلت بسبب ضغط وسائل التواصل الاجتماعي وعلمت بالقرار عقب نهاية بطولة دبي الودية من هشام نصر نائب رئيس النادي والذي أخبرني إن مجلس الإدارة سيكرمني على الفترة السابقة وإن بإمكاني العمل في أي مكان آخر بالنادي".

وأكمل "لا أشعر بالحزن من مجلس الإدارة ولكن بالعكس أعرف أنهم حملوا مسؤولية كبيرة ونفذوا الوعود التي قالوها قبل الانتخابات".

وأضاف "معتمد جمال أخبرني بقرار رحيله عن الجهاز الفني للزمالك خلال معسكر دبي لأنه لم يرى لنفسه مكان بالجهاز الجديد مع المدرب الأجنبي".

وكشف "قدمت تقريرا فنيا لمجلس إدارة الزمالك وأوصيت خلاله بتجديد عقدي محمد صبحي ومحمد عواد وقلت إن عواد أنهى بطولة دبي بشكل جيد ويستحق المركز الأساسي ومحمد صبحي سيعود من المنتخب برغبة إثبات نفسه ولم أطلب التعاقد مع حارس مرمى جديد".

وأتم "اتفقت مع أحمد ميهوب أثناء تواجده في غزل المحلة على الانضمام للزمالك وكان الأمر شبه محسوم ولكن لم تتم الصفقة بسبب إغلاق القيد".

الزمالك محمد عبد المنصف
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