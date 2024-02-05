شيكابالا يعلق على اللعب مع عبد الله السعيد.. ووعد لجماهير الزمالك

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك

قدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وعدا لجماهير فريقه بالظهور بشكل مختلف عقب العودة لاستئناف الدوري المصري من جديد.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك لاستئناف الدوري بمواجهة الإسماعيلي.

وقال شيكابالا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مجلس الإدارة تمكن من إبرام صفقات عديدة في وقت قصير والأمور ستسير للأفضل".

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"كنا نتمنى استمرار معتمد جمال وعبد المنصف معانا ولكن هذه هي سنة الحياة لأن هناك مدرب جديد اتى بجهازه المعاون، ولأول مرة في الزمالك نرى مجلس الإدارة يكرم الجهاز الماضي ويشكرهم على الفترة التي قضوها على فترة صعبة تولوا فيها المسؤولية".

"لعبت مع عبد المنصف في بداياتي وكان يساعدني دائما ولم أكن أعتبره كفرد من الجهاز الفني ولكن كقائد مع الفريق وكان هو الوحيد الذي يحضر من الجهاز لجلسات اللاعبين الخاصة".

"اللعب مع عبد الله السعيد؟ من يمكنه ألا يسعد بانضمامه لفريقه؟ هو نجم ولاعب كبير وبإمكانه تشكيل الفارق مع أي فريق، ولا تنظر إلى السن ولكن للأداء وحتى الآن لا يوجد عبد الله السعيد جديد".

"لا أحتاج لطلب الدعم من جماهير الزمالك لأن الجميع يعرف أنهم يدعمون الفريق حتى في أسوأ أحواله وما أطلبه منهم حاليا فقط دعم الصفقات الجديدة وعدم الاستعجال على ما يقدموه لأنه من الوارد ألا يكونوا موفقين في بدايتهم وفي النهاية كل لاعب مختلف عن الآخر، البعض يمكنه التأقلم سريعا والبعض لا".

"اللاعبون الجدد رائعون وجودتهم ظهرت في التدريبات وفي الفترة المقبلة ستشاهدون صورة أخرى تماما للزمالك عن التي توقف الدوري عليها، وفي أول بطولة سنتوج بها سيتواجد معتمد جمال وعبد المنصف برفقتنا للاحتفال".

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوزيه جوميز لقيادة الفريق خلفا لمعتمد جمال الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت.

وأعلن الزمالك تعاقده حتى الآن مع 5 لاعبين وهم محمد عاطف ومهاب ياسر وعبد الله السعيد وناصر ماهر وياسر حمد.

شيكابالا الزمالك عبد الله السعيد
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