كأس آسيا - مؤتمر مدرب كوريا: علينا تفادي أخطاء المواجهة الأولى ضد الأردن

يدرك يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية مدى صعوبة مواجهة الأردن في نصف نهائي كأس آسيا، وشدد على أنه لا يفكر في المباراة النهائية قبل عقبة الأردن.

ويصطدم منتخب النشامى بالشمشون الكوري في نصف النهائي من أجل حلم التتويج باللقب القاري الأولى في تاريخه.

وقال كلينسمان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأردن: "منتخب الأردن يمتلك أكثر من لاعب خطير، لقد سجلوا أمامنا هدفين في مرحلة المجموعات، ونسعى لتفادي تكرار ذلك".

وأضاف "علينا أن نتجنب أخطاء المباراة الماضية، والأهم أن تكون كل خطوطنا في منتهى التركيز أمام المنتخب الأردني".

وستكرر مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في البطولة وتلك المرة في نصف النهائي بعد التعادل 2-2 في المجموعات.

وأكمل المدرب الألماني "متحمسون لهذه المباراة الصعبة ونتطلع للتأهل إلى النهائي".

وشدد "لا نفكر في مواجهة قطر أو إيران في النهائي، بل نفكر في مواجهة الأردن".

وواصل حديثه قائلا "أطمح لقيادة المنتخب الكوري إلى أبعد نقطة ممكنة".

واستمر "الضغط يزداد علينا مع التقدم في الأدوار الإقصائية، ولكن الثقة تزداد أيضا مع كل فوز".

وكشف "أنصح اللاعبين دوما بالحفاظ على الهدوء، ولعب اللقاء بثقة حتى اللحظات الأخيرة".

وأتم كلينسمان "هذه تجربتي الآسيوية الأولى وأستمتع بكل لحظة في بطولة كأس آسيا".

بدأت كوريا الجنوبية البطولة بفوز سهل على البحرين، وضد الأردن في الجولة الثانية تعادلوا بهدف عكسي في الدقيقة 90+1.

وضد ماليزيا سجلوا هدفا من ركلة جزاء عن طريق سون هيونج مين في 90+4 لكنهم تعادلوا بهدف متأخر في 90+15 لكن النتيجة كانت كافية للتأهل.

وأمام السعودية عادت كوريا من بعيد بهدف في 90+10 وانتصرت بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي التعادل من علامة الجزاء بركلة هوانج هي تشان في 90+4 كان كافيا للعودة من جديد.

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