كأس آسيا - مؤتمر مدرب كوريا: علينا تفادي أخطاء المواجهة الأولى ضد الأردن

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 12:02

كتب : FilGoal

السعودية - كوريا الجنوبية

يدرك يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية مدى صعوبة مواجهة الأردن في نصف نهائي كأس آسيا، وشدد على أنه لا يفكر في المباراة النهائية قبل عقبة الأردن.

ويصطدم منتخب النشامى بالشمشون الكوري في نصف النهائي من أجل حلم التتويج باللقب القاري الأولى في تاريخه.

وقال كلينسمان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأردن: "منتخب الأردن يمتلك أكثر من لاعب خطير، لقد سجلوا أمامنا هدفين في مرحلة المجموعات، ونسعى لتفادي تكرار ذلك".

أخبار متعلقة:
كأس آسيا - مؤتمر عموتة: التعمري جاهز لمواجهة كوريا.. ومستعدون للعب 120 دقيقة جوارديولا: لا نبكي في غياب هالاند ودي بروين البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعاقده مع أسامة فيصل بشكل نهائي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل أمير توفيق

وأضاف "علينا أن نتجنب أخطاء المباراة الماضية، والأهم أن تكون كل خطوطنا في منتهى التركيز أمام المنتخب الأردني".

وستكرر مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في البطولة وتلك المرة في نصف النهائي بعد التعادل 2-2 في المجموعات.

وأكمل المدرب الألماني "متحمسون لهذه المباراة الصعبة ونتطلع للتأهل إلى النهائي".

وشدد "لا نفكر في مواجهة قطر أو إيران في النهائي، بل نفكر في مواجهة الأردن".

وواصل حديثه قائلا "أطمح لقيادة المنتخب الكوري إلى أبعد نقطة ممكنة".

واستمر "الضغط يزداد علينا مع التقدم في الأدوار الإقصائية، ولكن الثقة تزداد أيضا مع كل فوز".

وكشف "أنصح اللاعبين دوما بالحفاظ على الهدوء، ولعب اللقاء بثقة حتى اللحظات الأخيرة".

وأتم كلينسمان "هذه تجربتي الآسيوية الأولى وأستمتع بكل لحظة في بطولة كأس آسيا".

بدأت كوريا الجنوبية البطولة بفوز سهل على البحرين، وضد الأردن في الجولة الثانية تعادلوا بهدف عكسي في الدقيقة 90+1.

وضد ماليزيا سجلوا هدفا من ركلة جزاء عن طريق سون هيونج مين في 90+4 لكنهم تعادلوا بهدف متأخر في 90+15 لكن النتيجة كانت كافية للتأهل.

وأمام السعودية عادت كوريا من بعيد بهدف في 90+10 وانتصرت بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي التعادل من علامة الجزاء بركلة هوانج هي تشان في 90+4 كان كافيا للعودة من جديد.

الأردن يورجن كلينسمان كوريا الجنوبية كأس آسيا 2023
نرشح لكم
مباشر كأس آسيا - الأردن (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الأول يضيع كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية كأس آسيا - مؤتمر مدرب قطر: لا أخطط للوصول إلى ركلات الترجيح ضد إيران مواعيد مباريات الثلاثاء 6 فبراير - نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.. والأردن ضد كوريا كأس آسيا - مؤتمر عموتة: التعمري جاهز لمواجهة كوريا.. ومستعدون للعب 120 دقيقة كأس آسيا - مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي.. القنوات الناقلة كأس آسيا - لا تختبر برشم.. قطر إلى نصف النهائي بسيناريو ماراثوني ضد أوزبكستان
أخر الأخبار
مواجهة محتملة مع كرواتيا.. موعد المهمة الأولى لـ حسام حسن مع منتخب مصر 8 دقيقة | منتخب مصر
المدرسة الألمانية ضد البرتغالية.. آس: خلاف بين لابورتا وديكو حول المدرب الجديد 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي ينفي تهمة التهرب من مباريات الجولة الآسيوية 56 دقيقة | أمريكا
مباشر كأس آسيا - الأردن (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الأول يضيع ساعة | آسيا
الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ ساعة | آسيا
تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية ساعة | آسيا
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(1) طلائع الجيش.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد