كأس آسيا - مؤتمر عموتة: التعمري جاهز لمواجهة كوريا.. ومستعدون للعب 120 دقيقة

تحدث الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن عن موقف نجمه موسى التعمري من المشاركة أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا، وشدد على أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات في المواجهة المرتقبة.

ويصطدم منتخب النشامى بالشمشون الكوري في نصف النهائي من أجل حلم التتويج باللقب القاري الأولى في تاريخه.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء كوريا "موسى التعمري غاب عن التدريبات الأخيرة من أجل الراحة لكنه جاهز للمشاركة أمام كوريا".

وأضاف "علينا التركيز على التفاصيل الصغيرة أثناء اللقاء لأنها ستصنع الفارق".

وشدد "جاهزون بدنيا وذهنيا لكل السيناريوهات، ومستعدون للعب 120 دقيقة إذا تطلب الأمر".

وأكمل المدرب المغربي "الدعم القوي من جماهيرنا سيساعدنا كثيرا في هذه المواجهة الصعبة".

وأوضح "منتخب كوريا الجنوبية يمتلك الكثير من الإمكانيات، ولذلك علينا أن نكون في أتم الجاهزية البدنية والذهنية".

وأتم "منتخبات شرق آسيا محترفة ولا أعتقد أن المنتخب الكوري سيتأثر بخوض 120 دقيقة في لقاء ربع النهائي".

وتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس آسيا بالفوز على طاجيكستان بنتيجة 1-0.

وبالفعل ما بدأه محمود الجوهري أتمه الحسين عموتة، والآن النشامى في نصف نهائي كأس آسيا.

الجنرال محمود الجوهري تولى تدريب الأردن في 2002 وبعد عامين قادهم للمشاركة الآسيوية الأولى وودع من ربع النهائي ضد اليابان عقب ركلات الترجيح المثيرة حينها.

استمر الجوهري مع الأردن حتى 2007 وكتب بداية صعود منتخب الأردن في الكرة الآسيوية والعربية. (تعرف على القصة بالكامل من هنـا)

لم يتأهل الأردن لكأس آسيا 2007 وتعاقب المدربين على النشامى ومن بينهم نيلو فينجادا والعراقي عدنان حمد ثم حسام حسن، وأخرون.

وصل الأردن لربع نهائي كأس آسيا 2011 مع عدنان حمد، ثم الوصول للملحق كأس العالم 2014 ضد أوروجواي مع العميد.

وفي 2015 و2019 كان أقصى مرحلة وصل لها الأردن في البطولة دور الـ 16، ثم جاء الحسين عموتة وتولى المهمة في يونيو 2023.

وحقق المغربي ما بدأه الجوهري بالفعل ووصل لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ الأردن بعدما تأهل كأفضل ثالث ثم أقصى العراق بعودة مثيرة للغاية في الوقت بدلا من الضائع، وأخيرا الفوز على مفاجأة البطولة طاجيكستان.

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