البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعاقده مع أسامة فيصل بشكل نهائي

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 11:33

كتب : عمرو نبيل

أسامة فيصل - البنك الأهلي - الداخلية

أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي تعاقد فريقه مع أسامة فيصل بشكل نهائي.

فيصل كان يقضي الموسم الحالي معارا من الزمالك إلى صفوف البنك الأهلي.

وقال نصار لـ FilGoal.com: "نجحنا في التعاقد مع أسامة فيصل من الزمالك بشكل نهائي ووقع معنا لمدة 3 مواسم".

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وتابع "صفقة أسامة لا تشمل انتقال أي لاعب في المقابل لنادي الزمالك".

وواصل "قدمنا كل الدعم للجهاز الفني خلال فترة الانتقالات الحالية وننتظر النتائج الأفضل من الجميع داخل منظومة البنك الأهلي".

وأضاف "بعد التعاقد مع أسامة فيصل نكون قد انتهينا من موسم تدعيمات الفريق".

ويلعب فيصل مع البنك الأهلي منذ الموسم الماضي على سبيل الإعارة من صفوف الزمالك.

صاحب الـ 23 عاما لعب بقيمص البنك الأهلي 62 مباراة وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

أسامة فيصل الزمالك البنك الأهلي
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