مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل أمير توفيق

نفى مصدر من الأهلي ما يتردد عن رحيل أمير توفيق عن منصب مدير التعاقدات بالنادي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أمير توفيق مستمر في عمله كمدير للتعاقدات بالنادي الأهلي ولا صحة لما يتردد من شائعات عن رحيله".

وأضاف "مروان النائب الذي تردد اسمه كمدير جديد للتعاقدات، هو إداري بلجنة التعاقدات واللجنة الفنية بشركة الكرة ولا صحة لتعيينه مديرا للتعاقدات وليس له علاقة سوى الجزء الإداري الذي يخص عمله".

كانت بعض التقارير قد أشاعت إلى تعيين مروان النائب كمدير جديد للتعاقدات في الأهلي بدلا من أمير توفيق.

الأهلي هذا الشتاء تعاقد مع وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني، ومحمود الزنفلي حارس الداخلية لتدعيم الفريق، بجانب التعاقد مع لاعبين غانيين تحت السن هما صامويل أوبونج لاعب إم إس كي زيلينا، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا لمدة 4 مواسم ونصف.