"من غزة إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن تعاقده مع ياسر حمد

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع اللاعب الفلسطيني ياسر حمد لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ياسر حمد النادي : الزمالك الزمالك

الزمالك قدم اللاعب في مقطع فيديو تحت عنوان "من غزة الزملكاوية إلى ميت عقبة".

ويظهر في الفيديو جماهير الزمالك وهي تهتف إلى فلسطين خلال مباراة إنبي بالدوري في الموسم الحالي قبل أن يظهر اللاعب وهو يرقص رقصة أصحاب الأرض.

صاحب الـ 26 عاما لعب 19 مباراة سابقة بقميص منتخب فلسطين وتمكن من تسجيل أربعة أهداف.

وشارك حمد مع فلسطين في النسخة الحالية من كأس آسيا والتي حقق خلالها المنتخب إنجازا تاريخيا بتحقيق فوزه الأول والتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخه.

وسبق لياسر حمد اللعب في مصر عن طريق النادي المصري في الفترة ما بين يناير إلى يوليو عام 2022.

وبعد رحيله عن المصري انتقل إلى الريان القطري ثم القادسية الكويتي ونورث إيستد يونايتد الهندي.

وأصبح ياسر حمد حرا بعد فسخ تعاقده مع النادي الهندي الشهر الجاري.

وأصبح حمد خامس صفقات الزمالك المعلن عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع كل من مهاب ياسر قادما من الداخلية ومحمد عاطف قادما من طنطا وعبد الله السعيد قادما من بيراميدز وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر.