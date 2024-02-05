بلدية المحلة يتعاقد مع عبد الله جمعة

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك - البنك الأهلي

أعلن نادي بلدية المحلة تعاقده مع عبد الله جمعة لاعب الزمالك السابق لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر النادي مقطع فيديو لتقديم اللاعب تحت عنوان "الساحر الآن في بلدية المحلة".

ويأتي انتقال عبد الله إلى بلدية المحلة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي خلال الأيام الماضية.

وكان عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ 28 عاما انضم للزمالك قادما من إنبي في عام 2017.

وشارك عبد الله جمعة مع الزمالك في 150 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع 15.

ولعب جمعة مباراتين بقميص الزمالك منذ بداية الموسم الحالي كانتا ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم المنقضي.

وكان البلدية قد تعاقد مع حمزة مجدي قادما من الداخلية ومحمد الناهيري ظهير أيسر الرجاء المغربي السابق.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.

عبد الله جمعة بلدية المحلة
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