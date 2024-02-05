مواعيد مباريات الإثنين 5 فبراير والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي.. ودوري إنجليزي وإسباني

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 10:21

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

تختتم اليوم مباريات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أخبار متعلقة:
متحدث الزمالك: أردنا استمرار معتمد جمال ومجدي مع جوميز علاء نبيل: كثرة التدخل تسبب الفشل.. وهناك خطة لتطوير المدربين وليس اللاعبين فقط عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد سيميوني: مباراة ريال مدريد كانت غريبة.. وكانوا أفضل منا

برينتفورد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

روما × كالياري.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مواعيد مباريات الإثنين
نرشح لكم
جنون فليكين وهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يقلق ليفربول بالفوز على برينتفورد تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي أمام برينتفورد.. ودوكو وجريليتش على دكة البدلاء دايلي ميل: تشيلسي يتجه لعودة لامبارد في دور مختلف بعد 18 عاما.. ريليفو: برشلونة يقرر عدم تجديد عقد روبيرتو تقرير يكشف إصابة ليساندرو ومدة غيابه أرتيتا: جورجينيو كان يعاني من آلام.. ويجب على الأطفال التصرف مثله رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته كادينا سير تكشف موقف فينيسيوس من المشاركة ضد جيرونا
أخر الأخبار
ياسر حمد: نستهدف إعادة الزمالك إلى القمة.. وموتيابا يكشف كيف انتقل في اللحظة الأخيرة 9 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: دفعنا 2.5 مليون دولار من أجل القيد ولدينا ثلاث قضايا.. ودور فيتوريا وأزمة كهربا 9 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 9 ساعة | الكرة المصرية
جنون فليكين وهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يقلق ليفربول بالفوز على برينتفورد 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم 10 ساعة | رياضات أخرى
مدرب بيراميدز القادم - بطل كرواتيا عانق دوري الأبطال قبل تجاربه العربية.. من هو كرونوسلاف يورسيتش؟ 10 ساعة | الدوري المصري
تعيين أمير توفيق كمدير تنفيذي لشركة الأهلي.. ومروان النايب للتعاقدات 10 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتعاقد مع مهاجم دجلة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد