مواعيد مباريات الإثنين 5 فبراير والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي.. ودوري إنجليزي وإسباني
الإثنين، 05 فبراير 2024 - 10:21
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
رايو فايكانو × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
روما × كالياري.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.
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