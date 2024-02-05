متحدث الزمالك: أردنا استمرار معتمد جمال ومجدي مع جوميز

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إنه سيتم الإعلان عن الجهاز الفني لفريق الكرة خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده الإثنين.

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 1: "الصفقات تم اختيارها بعناية شديدة وتم التركيز على تنوع الأعمار وتغطية جميع المراكز".

وأضاف "من يتفاوض حسين لبيب وحسين السيد وأحمد سليمان والمفاوضات لا تخرج منهم".

وأكمل "هناك صفقات تدخل فيها حسين لبيب بنفسه لما يملك من قدرات تفاوضية، وكلمته محل ثقة".

وأردف "لم نحسم أمر تواجد عنصر مصري ضمن الجهاز الفني لجوزيه جوميز، وكان سيسعدنا استمرار معتمد جمال وأحمد مجدي لكن من حقهم تحقيق الطموح الشخصي".

وأتم "وسيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن الجهاز الفني بالكامل".

وقيد الزمالك في قائمته الإفريقية 7 صفقات جديدة أبرمها هذا الشهر، هم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي، وترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

فيما حسم الأبيض صفقة انتقال زياد كمال من إنبي على سبيل الإعارة لعامين ونصف، حسبما أعلنه أيمن الشريعي رئيس إنبي وأحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك.