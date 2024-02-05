علاء نبيل: كثرة التدخل تسبب الفشل.. وهناك خطة لتطوير المدربين وليس اللاعبين فقط

كشف علاء نبيل المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة عن أولى خطواته بعد توليه المنصب.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مصر تمتلك مواهب فذة في الناشئين بحاجة للرعاية والتخطيط والنظام فهذا هو المستقبل، وهذا هو هدفي الرئيسي".

وأضاف "سأجتمع مع اتحاد الكرة وأضع خطة لتطوير مواهب مصر وهذا ما نريد العمل عليه".

وأكمل "بالتأكيد ستكون لدي رؤية في تغيير بعض الأجهزة الفنية للمنتخبات، ويجب أن يكون هناك اختصاصات لأن كثرة التدخل في المنظومة تسببب الفشل".

واختتم "لدي رؤية كاملة عن المدربين في مصر وسيكون لدينا خطة لتطويرهم أيضا وليس فقط اللاعبين، ويجب أن يكون للاتحاد دور كبير في ذلك حتى نملك قاعدة كبيرة من المدربين ونتمكن من الاختيار بينهم للفئات العمرية".

ويقدم لكم FilGoal.com معلومات عن علاء نبيل لتتعرف أكثر على المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة المصري:

قضى مسيرته كلاعب مع المقاولون العرب حتى أعلن اعتزاله عام 1989.

بدأ نبيل مسيرته مع المنتخبات عام 1994 كمدرب مساعد مع محسن صالح.

ثم استمر نبيل تحت قيادة محمود الجوهري وساهم في التتويج بكأس أمم إفريقيا 1998، وعاد مع الجوهري في ولايته الأخيرة منذ 2000 وحتى ترك المنتخب في 2002.

كما عمل علاء نبيل مع الجوهري في منتخب الأردن، وهي المهمة التي استمرت حتى عام 2007.

video:1

بعد ذلك بدأ مسيرته التدريبية المنفردة، وتولى مسؤولية تدريب المقاولون العرب ثم الفيصلي الأردني.

في 2010 تولى تدريب منتخب الأردن الأولمبي لمدة عام ثم قاد المنيا في الدوري المصري خلال موسم 2013/2014.

بعد رحيله عن المنيا عمل كمدرب مساعد لشوقي غريب في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

في 2015 عاد للمقاولون العرب من بوابة عمله كرئيس لقطاع الناشئين بالنادي واستمر لمدة 3 سنوات حتى تولى تدريب الفريق الأول لمدة 14 مباراة.

ويعمل علاء نبيل كمدير لقطاع الناشئين بنادي زد منذ نوفمر من عام 2020 وحتى الآن.